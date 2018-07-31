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Новости /  Общество /  Социум  

Предварительное следствие по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» завершено

31 июля 2018 21:48
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В отношении семерых обвиняемых по уголовному делу о гибели людей при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово завершено предварительное следствие. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко, говорится на сайте ведомства, передает РБК.

Генеральный и технический директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (владелец ТЦ) Юлия Богданова и Георгий Соболев, а также гендиректор указанного юридического лица Надежда Судденок обвиняются в оказании услуг по содержанию противопожарных систем, не отвечающих требованиям безопасности.

Охранник работавшего в «Зимней вишне» ЧОПа Сергей Антюшин, по данным следствия, не оповестил посетителей ТЦ о пожаре, не выполнив свои обязанности. Электромонтер пожарной сигнализации Александр Никитин и директор ООО «Системный интегратор» Игорь Полозиненко, как считают в СКР, ненадлежаще оказали услуги по содержанию противопожарных систем. Наконец, начальник тушивших пожар спасателей Сергей Генин обвиняется в ненадлежащем исполнении обязанностей по спасению людей.

В ведомстве добавили, что ​потерпевшие, обвиняемые и их защитники в ближайшее время начнут ознакомление с материалами дела. В отношении еще четверых обвиняемых расследование продолжается.

Ранее «Коммерсантъ» узнал, что двум обвиняемым по делу о пожаре в «Зимней вишне» — Полозиненко и Никитину — смягчили обвинение. Так, ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), предусматривающая наказание до десяти лет лишения свободы, была заменена на более мягкую ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц), по которой обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.

Никто из фигурантов дела своей вины не признал.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в конце марта. Его жертвами стали 60 человек, большинство из которых — дети.


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Комментарии



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31 июля 2018  21:48
Предварительное следствие по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» завершено
Никто из фигурантов дела своей вины не признал.  Социум
63
31 июля 2018  20:49
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