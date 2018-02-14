Представительница самарской Росгвардии Екатерина Демина победила в окружном конкурсе «Солдаты антитеррора»

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Старший сержант полиции Екатерина Демина из самарской вневедомственной охраны вошла в число победителей III этапа ежегодного смотра-конкурса самодеятельного художественного творчества «Солдаты антитеррора». Он состоялся в гарнизонном клубе Приволжского округа войск Росгвардии.Более 80 талантливых конкурсантов соревновались между собой в четырех номинациях: вокально-инструментальные ансамбли, инструментальная музыка, сольное пение и хореография. Их творчество оценило профессиональное жюри, в состав которого вошли лауреаты международных и всероссийских фестивалей армейской и патриотической песни, авторы-исполнители и композиторы. Они отметили, что выступающие задали высокую планку, поэтому выбирать победителей среди всех талантов им было непросто.В номинации «Авторская песня» жюри единогласно признало победу сержанта Екатерины Деминой из Управления Росгвардии по Самарской области, исполнившей патриотическую композицию «Помолюсь за Россию». В копилке наград у старшего сержанта полиции Деминой масса дипломов, благодарностей и других поощрений за выступления в творческих конкурсах. Она занимается музыкой с шести лет, имеет профессиональное образование в этой области, но жизнь свою по яркому примеру отца посвятила службе в правоохранительных органах.Кубки и грамоты победителям в своих номинациях вручал заместитель командующего Приволжским округом войск национальной гвардии полковник Алияр Абдуллаев. «Цель нашего творческого проекта – раскрыть и развить творческий потенциал военнослужащих и сотрудников. Ваша активная творческая деятельность оказывает существенное влияние на морально-психологическое состояние личного состава, способствует его культурно-эстетическому развитию, вносит весомый вклад в формирование высокого патриотического сознания и в значительной степени способствует повышению эффективности выполнения служебно-боевых задач и укреплению положительного имиджа войск национальной гвардии», − отметил полковник Алияр Абдуллаев, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области