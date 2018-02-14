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Новости /  Общество /  Социум  

Представительница самарской Росгвардии Екатерина Демина победила в окружном конкурсе «Солдаты антитеррора»

14 февраля 2018 14:55
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Екатерина Демина, которая служит во вневедомственной охране, признана лучшей исполнительницей в номинации «Авторская песня».
Екатерина Демина, которая служит во вневедомственной охране, признана лучшей исполнительницей в номинации «Авторская песня».

Старший сержант полиции Екатерина Демина из самарской вневедомственной охраны вошла в число победителей III этапа ежегодного смотра-конкурса самодеятельного художественного творчества «Солдаты антитеррора». Он состоялся в гарнизонном клубе Приволжского округа войск Росгвардии.

Более 80 талантливых конкурсантов соревновались между собой в четырех номинациях: вокально-инструментальные ансамбли, инструментальная музыка, сольное пение и хореография. Их творчество оценило профессиональное жюри, в состав которого вошли лауреаты международных и всероссийских фестивалей армейской и патриотической песни, авторы-исполнители и композиторы. Они отметили, что выступающие задали высокую планку, поэтому выбирать победителей среди всех талантов им было непросто.

В номинации «Авторская песня» жюри единогласно признало победу сержанта Екатерины Деминой из Управления Росгвардии по Самарской области, исполнившей патриотическую композицию «Помолюсь за Россию». В копилке наград у старшего сержанта полиции Деминой масса дипломов, благодарностей и других поощрений за выступления в творческих конкурсах. Она занимается музыкой с шести лет, имеет профессиональное образование в этой области, но жизнь свою по яркому примеру отца посвятила службе в правоохранительных органах.

Кубки и грамоты победителям в своих номинациях вручал заместитель командующего Приволжским округом войск национальной гвардии полковник Алияр Абдуллаев. «Цель нашего творческого проекта – раскрыть и развить творческий потенциал военнослужащих и сотрудников. Ваша активная творческая деятельность оказывает существенное влияние на морально-психологическое состояние личного состава, способствует его культурно-эстетическому развитию, вносит весомый вклад в формирование высокого патриотического сознания и в значительной степени способствует повышению эффективности выполнения служебно-боевых задач и укреплению положительного имиджа войск национальной гвардии», − отметил полковник Алияр Абдуллаев, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.




Фото:    пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области

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