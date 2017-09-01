Представители религиозных конфессий и ГИБДД Тольятти обсудили проблему безопасности на дорогах

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Представители религиозных конфессий и руководство Госавтоинспекции Тольятти встретились, чтобы обсудить проблему безопасности на дорогах и найти новые пути ее решения, которые позволят снизить дорожно-транспортный травматизм.На этот раз поговорить о безопасности горожан и о том, как помочь им вести себя благоразумнее на дороге, пришли имам хатыб Тольяттинской соборной мечети Ислам Хазрят, протоиерей Николай Манихин – Центральное Тольяттинское Благочиние, протоиерей Сергей Аруков - Тихоновское Тольяттинское Благочиние, протоиерей Александр Здоренко - Невское Тольяттинское благочиние, иерей Андрей Цыку - Преображенское Тольяттинское благочиние, раввин Меер Фишер – руководитель Еврейской тольяттинской общины, председатель мусульманской общины Сабизян Насыров.Вскоре уменьшится продолжительность светового дня, в связи с этим протоиерей Николай Манихин попросил сотрудников ГИБДД передать светоотражающие элементы, которые позволяют прихожанам благополучно возвращаться после вечерней службы. Имам хатыб Тольяттинской соборной мечети Ислам Хазрят поблагодарил сотрудников полиции за оказываемую помощь при проведении массовых религиозных праздников вблизи мечети. Раввин Меер Фишер оборатил внимание на нарушения скоростного режима водителями вблизи их школы с этнокультурным еврейским компонентом образования.Обсудив все проблемные вопросы и предложения, собравшиеся приняли решение о проведении полицейскими мастер-классов по изготовлению световозвращающих элементов в воскресных приходских школах. Представители религиозных конфессий, в свою очередь, будут напоминать своим прихожанам о строгом соблюдении ПДД.