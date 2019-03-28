Представители СамГТУ получили награды Министерства обороны РФ

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28 марта в опорном университете состоялся очередной Ученый совет. Почетным гостем заседания стал председатель комитета Государственной думы по обороне, Герой России, генерал-полковник Владимир Шаманов. Он рассказал о международной обстановке и направлениях укрепления обороноспособности страны, а также отметил, что Самарский политех уже многие годы успешно решает задачи оборонно-промышленного комплекса.– В опорном университете сохранена отличная учебно-материальная база, которая позволяет проводить современные исследования в сфере обороны. Профессорско-преподавательский состав отличается высокой квалификацией и профессионализмом. А благодаря сотрудничеству вуза с промышленными предприятиями студенты могут не только получать профессиональные знания и навыки, но и уже в процессе обучения включаться в производственные процессы. Только такой подход позволит нам сегодня реализовать прорывные технологии, – подчеркнул Владимир Шаманов.Почетный гость вручил ученым Политеха высокую награду – медаль «За укрепление боевого содружества». Она вручается гражданам, которые внесли значительный личный вклад в развитие военного сотрудничества, а также содействовали в решении задач, возложенных на вооруженные силы Российской Федерации.Наградами Министерства обороны РФ были отмечены ректор Политеха Дмитрий Быков, президент вуза Владимир Калашников, первый проректор-проректор по научной работе Максим Ненашев и заведующий кафедрой «Технология твердых химических веществ» Дмитрий Деморецкий.– Это высокая ведомственная награда отмечает высокий уровень достижений нашего университета, – отметил Дмитрий Быков. – Наш университет – это прежде всего «кузница кадров». В Самаре много оборонных предприятий, которые работают и на промышленный комплекс, и на космос, и на авиацию. И наше главное достижение заключается в том, что на высоких должностях в организациях, которые разрабатывают, производят и внедряют технологии, работают наши выпускники. Кроме того, в университете ведутся успешные разработки в области укрепления оборонно-промышленного комплекса России.На Ученом совете обсудили и ряд других вопросов. Так, проректор по учебной работе Ольга Юсупова подвела итоги прошедшей сессии и отметила, что для повышения абсолютной и качественной успеваемости студентов необходимо продолжать оптимизацию учебного процесса и внедрение новых методов и технологий.Проректор по воспитательной и социальной работе Евгений Франк рассказал о социальной поддержке. Он отметил, что студенты, аспиранты и сотрудники университета могут получать денежные выплаты, ведется поддержка спорта, поощряется здоровый образ жизни. Политех располагает инфраструктурой для оздоровительного отдыха – это СОЛ «Политехник», СОЛ «Строитель» и турбаза «Турист», а также профилакторий. Для студентов и сотрудников работает центр медицины, где можно пройти профилактический осмотр.Фото Екатерины Ананьевой/СамГТУ