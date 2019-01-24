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Новости /  Общество /  Социум  

Представитель "мисс Москва" опровергла слухи о разводе с экс-королём Малайзии

24 января 2019 22:50
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Пресс-секретарь модели подозревает, что информация о разводе новоиспечённых супругов — очередной вброс.
Мария Шахова, пресс-секретарь победительницы конкурса "Мисс Москва — 2015" Оксаны Воеводиной, опровергла сообщения о разводе модели с отрёкшимся от престола королём Малайзии Мухаммадом V, передает life.ru. Об этом она сообщила Агентству городских новостей "Москва".


Шахова подозревает, что информация о разводе новоиспечённых супругов — очередной вброс.

— Информация никем не проверена. Пишут бред, — отметила Шахова.


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Комментарии



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