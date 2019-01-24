Представитель "мисс Москва" опровергла слухи о разводе с экс-королём Малайзии
24 января 2019 22:50
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Шахова подозревает, что информация о разводе новоиспечённых супругов — очередной вброс.
— Информация никем не проверена. Пишут бред, — отметила Шахова.
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