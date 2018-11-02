Представитель Самарской области стал финалистом премии для молодых авторов «Русские рифмы», «Русское слово»

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В период с 1 мая по 31 августа организаторами было принято более 400 заявок. Согласно условиям конкурса, необходимо было отправить авторскую работу в одной из номинаций: «Лучший поэт», «Лучший сборник стихотворений» «Лучшие стихи для детей», «Лучший писатель», «Лучший роман», «Лучший сборник рассказов», «Лучшая пьеса», «Лучший литературный блогер» и «Лучшая критическая публикация».В номинации «Лучший роман» представлен Владимир Желтый из Самарской области.«Я принял участие в премии благодаря молодежному форуму «Таврида», где сразу же, после разбора произведения Алексеем Портновым, автоматически попал в лонг-лист по его рекомендации. Естественно, это было очень неожиданно и приятно. На шорт-лист, конечно, особо не рассчитывал, так как это уже дело случая и от меня ничего не зависело – я все, что мог уже сделал. А когда не ожидаешь и потом узнаешь такую приятную новость – радостно вдвойне»,– прокомментировал Владимир, передает пресс-служба Роскультцентра.Фото пресс-службы Роскультцентра