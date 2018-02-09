Представитель ОНФ в Самарской области Сергей Бурцев рассказал об участии в конкурсе «Лидеры России»

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- Я в жизни занимаю активную позицию, и когда услышал о проведении такого конкурса, сразу решил поучаствовать. Для того, чтобы, во-первых, проверить свои силы, проанализировать, в правильном ли направлении я двигаюсь, а, во-вторых, увидеть ребят со всей страны, посмотреть, каким образом решаются вопросы, связанные с управлением в разных сферах жизни страны на федеральном уровне. Немаловажным стимулом стала возможность пообщаться с наставниками-управленцами, которые сейчас занимают ключевые позиции в стране.- Такого не было никогда в стране, это однозначно. Конкурс абсолютно прозрачный и честный. Его делает команда высоких профессионалов, и он действительно позволяет выявлять таланты, тех людей, которые могут и должны быть полезны нашей стране. Сами конкурсные испытания – то, с чем я столкнулся впервые. На каждом этапе конкурс останавливает тебя, заставляет задуматься, потому что где-то не хватает знаний, где-то необходимо поработать над собой или пройти обучение. Важно, что сам проект дает своим победителям возможность обучаться в дальнейшем по лучшим программам в стране, что очень важно.- Я уже начал применять знания, которые получил, проходя отборочные этапы. В региональном полуфинале у нас проводились интересные мастер-классы, где я почерпнул много нового из того, что можно уже сейчас применить на практике. Я сторонник того, что не надо бояться, надо пробовать. Поэтому в организации, которой руковожу, я часто использую различные нововведения. Где-то может иногда получается неудачно, но ошибки надо признавать и идти дальше. Поэтому знания и навыки уже пригождаются. Главное, что подарил конкурс - ценное общение. Я, например, узнал о многих ребятах из своего региона, которые прошли в полуфинал и с которыми мы сейчас очень тесно общаемся, образуем экспертное сообщество, советуемся по тем или иным вопросам. Думаю, что после финала образуется такое же сообщество в формате всей страны.Всего финалистами Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» стали пять представителей ОНФ. Этот конкурс для руководителей нового поколения – один из проектов линейки «Россия – страна возможностей», которая появилась по поручению президента России, лидера ОНФ Владимира Путина.Финал конкурса проходит в эти дни в Сочи. Свое участие в финале конкурса подтвердили 39 наставников из числа ведущих управленцев Российской Федерации. Среди них – главы федеральных министерств и ведомств, руководители крупнейших государственных и частных компаний, общественных и деловых ассоциаций, губернаторы, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ.Фото: vashinovosty.mediasalt.ru