Представитель Общественной палаты РФ Игорь Шпектор о культурном наследии Самары: «Понавтыкали домов!»
26 августа 2018 17:25
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«Посмотрели переселение, капитальный ремонт, дороги, комфортную среду, очистку стоков. Получили много полезных советов, но в целом работа оценивается на хорошо», - пишет Часовских.
Шпектор «оригинально» отреагировал на увиденное. В его словах, историческое наследие Самары превратилось в «понавтыкали домов». На жесткие высказывания, которые прозвучали в адрес Самары, обратили внимание на федеральном уровне, такой пост появился у блогера Варламова.
«Самара зашкаливает количеством домов культурного наследия. Это просто смешно, я видел эти дома - ну какое это культурное наследие? Это трагедия всей России: в свое время понавтыкали домов «культурное наследие», «историческое наследие» - они никакого культурного наследия не несут. Ну построен он был в 1903 году, ну и что?» - сокрушается Шпектор. Чиновник призвал снести дома культурного наследия и тратить деньги на дома поновее.
«Я сейчас собираю данные, предложения мэров по городам, которые имеют такой же возраст, как Самара, с тем, чтобы провести на уровне Общественной палаты РФ с приглашением министра культуры РФ Владимира Мединского и решить вопрос, как убрать дома из культурного наследия, чтобы была возможность или сносить дома, или делать ремонт, но исходя из других позиций», - считает министр.
Кстати, позицию министра защитил и Виктор Часовских. «По поводу памятников архитектуры: согласен. Список (реестр) необходимо пересмотреть. На кап. ремонт памятника идут средства, на которые можно отремонтировать 10 обычных домов. Это неправильно. Или сократим их количество или федеральную программу примем» - пояснил Часовских. Напомним, что сейчас ремонт архитектурных памятников финансируется из фонда капитального ремонта.
Позиция Александра Хинштейна на заявление Шпектора: "Никто никаких реестров, в связи с заявлениями бывшего воркутинского мэра, пересматривать не будет. К эпатажным заявлениям Шпектора все давно привыкли. Своего рода Жириновский в Общественной палате РФ".
Фото: Твиттер
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