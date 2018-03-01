Председателем городской Думы избран Алексей Дегтев
1 марта 2018 18:32
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Напомним, что накануне на заседании совета депутатов Железнодорожного района Галина Андриянова объявила о своем решении сложить депутатские полномочия в связи с переходом на должность заместителя министра социально-демографической и семейной политики в региональном Правительстве.
На должность председателя городской Думы была предложена кандидатура директора общеобразовательной школы №58 Алексея Дегтева, который занимается депутатской деятельностью с 2010 года. В гордуме он возглавляет комитет по образованию, социальным вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физкультуре и спорту. Депутаты единогласно поддержали предложенную кандидатуру. Официальное вступление в должность Алексея Дегтева состоится 2 марта.
«Я искренне надеюсь, что под вашим руководством Дума сохранит свою целостность, а все принимаемые решения будут обдуманными и взвешенными. Уверена, что наша с вами работа будет плодотворной и приведет к новым положительным переменам в жизни города», - сказала Елена Лапушкина.
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