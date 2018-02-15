Председатель Совета по правам человека Михаил Федотов встретился со студентами Самарского университета

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ssau.ru

13 февраля председатель Совета по правам человека (СПЧ)провел встречу со студентами и преподавателями Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева. Во встрече также принияли участие ректор, первый проректор вуза, уполномоченный по правам человека в Самарской области, сообщаетВ ходе общения Михаил Федотов рассказал о работе Совета и стоящих перед ним задачах, поделился первыми впечатлениями от посещения учреждений уголовно-исполнительной системы региона, а также подарил несколько книг в библиотеку университета.Студенты активно задавали вопросы о целесообразности реформы высшей школы, о роли журналистского сообщества в развитии гражданского общества, о развитии новейших технологий, из-за которых права граждан могут быть нарушены. Одна из студенток привела пример записи детей-тройняшек в школу с помощью Интернета. По мнению студентки, совершенно очевидно, что родители не смогут одномоментно записать троих детей в одну и ту же школу, а это значит, что дети из одной семьи будут учиться в разных учебных заведениях.Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова подтвердила, что к ней поступали жалобы, когда дети из одной семьи попадали в разные учебные заведения и сегодня нет законодательных механизмов, позволяющих изменить эту ситуацию.Михаил Федотов отметил, что подобные вопросы необходимо решать в индивидуальном порядке в интересах семьи и безусловно законодательство должно позволять учиться братьям и сестрам в одном учебном заведении. Этот вопрос он записал себе для проработки.Фото: ssau.ru