Предприятия и индивидуальных предпринимателей Самарской области приглашают включаться в обновленную систему утилизации твердых коммунальных отходов

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Самарская область переходит на новую систему обращения с отходами. Она должна существенно снизить нагрузку на мусорные полигоны губернии и благотворно сказаться на экологической обстановке. С января 2019 года обязательства по организации и контролю вывоза отходов возложены на единого регионального оператора. По итогам проведенного в октябре конкурса им стала компания «Экостройресурс».Чтобы обеспечить своевременный вывоз отходов представителям всех предприятий региона и индивидуальным предпринимателями предстоит заключить соответствующие договоры. Для этого не требуется личное присутствие. Достаточно отправить заявку и документы на сайте единого оператора по адресу https://ecostr.ru. Все вопросы относительно вывоза отходов можно задать по телефону +7(846) 303-06-48.«Обязанность заключить договор на вывоз твёрдых коммунальных отходов с единым региональным операторам для всех физических и юридических лиц установлена Федеральным законом № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», — пояснил исполнительный директор ООО «Экостройресурс» Вячеслав Дормидонтов, — Законом предусмотрено и автоматическое оформление отношений на условиях типового договора. Но своевременное предоставление документов позволит позволит заранее учесть все нюансы, связанные с видом деятельности предпринимателей и особенностями расположения площадок, где складируются отходы, чтобы в дальнейшем соблюсти все необходимые экологические нормы».К сегодняшнему дню договоры на вывоз ТКО с единым оператором заключили несколько сотен региональных организаций и предприятий, многие школы и больницы, представители крупного бизнеса. В частности, самарские подразделения «Ленты», «Данон-Россия», «Транснефти». «Экостройресурс», в свою очередь, обязуется организовать предоставление качественной коммунальной услуги, обеспечить прозрачность работы всех участников рынка в соответствии с принятой в Самарской области территориальной схемой обращения с ТКО.Помимо транспортировки отходов Региональный оператор займется и ликвидацией несанкционированных свалок, образовавшихся после 1 января 2019 года. При этом «Экостройресурс» получит право выставить счет за эти работы органам МСУ, или владельцам земельных участков, передает пресс-служба облправительства.Фото: роэкосити.рф