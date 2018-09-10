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Предпринимателей Самары приглашают на мастер-класс по теме: «Эффективный найм персонала»

10 сентября 2018 17:28
78
Участие в мастер-классе позволит предпринимателям выстроить эффективную систему найма персонала, грамотно проводить собеседования, а также выявлять наиболее квалифицированных кандидатов из числа соискателей.
12 сентября 2018 года с 14.00 до 16.00 в здании муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Самарский бизнес-инкубатор» (ул. Главная, 3) состоится мастер-класс для предпринимателей на тему: «Эффективный найм персонала».

Целью мероприятия является оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа
Самара.

Участие в мастер-классе позволит предпринимателям выстроить эффективную систему найма персонала, грамотно проводить собеседования, а также выявлять наиболее квалифицированных кандидатов из числа соискателей.

Мероприятие проводится бесплатно, для участия необходима предварительная регистрация:
https://mbu-samarskiy-biznes-inku.timepad.ru/event/800054/.

Дополнительная информация по телефону: 8 (846) 207 25 51, передает пресс-служба администрации Самары. 
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Комментарии



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