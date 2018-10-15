Предпенсионеров переобучат за три месяца и 33 тысячи рублей
15 октября 2018 17:24
168
Минтруд подготовил проект программы повышения квалификации граждан предпенсионного возраста. Переобучение будет занимать три месяца с отрывом от основной работы, во время переподготовки предпенсионерам будет выплачиваться стипендия в размере региональной минимальной зарплаты, следует из проекта «Программы мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для граждан предпенсионного возраста в соответствии с востребованными в экономике навыками и компетенциями до 2024 года» (есть в распоряжении РБК).
Средняя стоимость одного курса обучения составит 33 тыс. руб., все расходы возьмет на себя государство, для предпенсионера это будет бесплатно. Предполагается, что до конца 2024 года профессиональное обучение пройдут не менее 450 тыс. предпенсионеров (то есть, 75 тыс. ежегодно), говорится в документе. Реализация программы создаст «экономические и социальные условия, обеспечивающие недопущение дискриминации отдельных категорий работников в связи с увеличением пенсионного возраста», а также будет способствовать продолжению их трудовой деятельности как на прежних, так и на новых рабочих местах, подчеркивается в проекте программы. РБК направил запрос в Минтруд.
Президент Владимир Путин 3 октября подписал закон о повышении в России пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Пенсионная реформа начнется в 2019 году и завершится в 2028 году. На время переходного периода реформы к гражданам предпенсионного возраста будут относиться те, кому осталось пять лет до наступления пенсионного возраста.
Программа повышения квалификации не предполагает обучение предпенсионеров «совершенно новым» для них навыкам и знаниям. «Работники предпенсионного возраста, как правило, достигают максимума профессиональной компетенции, и обучение совершенно новым для них навыкам не всегда целесообразно и удобно для них самих», — говорится в проекте программы. Предпенсионерам планируется предоставить компетенции, позволяющие «обогатить» уже имеющиеся профессиональные навыки и найти им практическое применение. Речь идет, например, об обучении ИT-технологиям и преподаванию. «Представляется, что необходимо, прежде всего, обучение навыкам и знаниям, связанным с современными информационно-коммуникационными технологиями, с навыками преподавания и наставничества, с осуществлением контроля и учета, отчетности и информационного обмена», — отмечается в документе.
Участвовать в программе переобучения смогут как безработные, так и работающие предпенсионеры. «Любой человек может воспользоваться этим правом и самостоятельно обратиться в службу занятости с просьбой организовать профессиональное обучение», — заявил сегодня министр труда и соцзащиты Максим Топилин на совещании с регионами. Обучение предполагается с отрывом от основной деятельности, в связи с чем работнику будет выплачиваться стипендия в размере регионального минимального размера оплаты труда, увеличенного на районный коэффициент. РБК ждет уточнения от Минтруда, будет ли работающим предпенсионерам выплачиваться зарплата в период обучения.
Программа будет реализовываться в три этапа. На первом этапе (2018 год) предполагается создание в регионах координационных органов для определения наиболее приоритетных направлений обучения предпенсионеров и наибольших потребностей работодателей. В регионах до конца года займутся информированием граждан, проведут конкурсы на закупку услуг и сформируют учебную базу. Кроме того, на портале общероссийской базы вакансий «Работа в России» планируется создание дополнительных сервисов поиска работы и обучающих программ для граждан старших возрастов.
Второй этап запланирован на 2019–2020 годы, в этот период предполагается провести обучение 150 тыс. работников и определить наиболее успешные обучающие программы. Во втором квартале 2019 года будет сформирован банк образовательных программ для предпенсионеров. С 2019 года планируется ежегодно проводить чемпионаты профессионального мастерства по стандартам Worldskills для людей старше 50 лет «Навыки мудрых». На третьем этапе (2021–2024 годы) предполагается обучить не менее 300 тыс. человек и сформировать механизм планирования потребности работодателей.
В 2019–2024 годах будет создано сто Центров опережающей профессиональной подготовки, в том числе на базе профессиональных образовательных организаций в субъектах для повышения квалификации граждан по востребованным профессиям.
Общий объем финансирования программы в 2018–2024 годы составит 31,6 млрд руб., из которых 30 млрд руб. расходов возьмет на себя федеральный бюджет, говорится в документе. Таким образом, с 2019 по 2024 год на повышение квалификации предпенсионеров из федерального бюджета будет направляться ежегодно 5 млрд руб. Министр труда Топилин сообщал, что указанные средства уже учтены в проекте федерального бюджета на 2019–2021 годы. Ежегодные расходы регионов должны составить 263,3 млн руб.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
15 октября 2018 19:00
В ходе конференции планируется рассмотреть вопросы исторического опыта комсомола, вспомнить массовый героизм комсомольцев и молодежи в тылу и на фронтах... Социум
30
15 октября 2018 17:37
Опрос проводится интервьюерами. При себе они должны иметь специальное удостоверение и паспорт. Социум
70
15 октября 2018 17:32
Актеры Тульского театра представят самарцам три спектакля. Социум
63
Здравоохранение
15 октября 2018 15:08
Конференция посвящена 160-летию Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Н.В. Постникова и 100-летию СамГМУ. Здравоохранение
95
14 октября 2018 13:30
В настоящее время Россия для создания лекарств полностью закупает субстанции, получаемые из мака за рубежом, где выращивание опийного или снотворного мака... Здравоохранение
228
13 октября 2018 20:38
В "Нейротлоне 2018" участвуют команды атлетов с ограничениями по здоровью, управляющие устройствами на основе нейротехнологий, а также разработчики этих... Здравоохранение
357
Новости медицины
12 октября 2018 07:36
Несмотря на то, что стремительно развиваются современные технологии, традиционные проблемы различного рода остались налицо. Новости медицины
60
12 октября 2018 07:32
Одним из видов учебного отпуска является академический. Его предоставляют в случае наличия уважительных причин, ввиду которых дается освобождение от... Новости медицины
84
4 октября 2018 20:08
В современном мире совсем не обязательно для получения медицинской справки отправляться в поликлинику. Ведь здесь вы потратите много своего времени на... Новости медицины
158
Туризм
12 октября 2018 10:00
Сумма требований в целом достигла 16,8 млн рублей. Туризм
232
11 октября 2018 13:41Эксперты назвали самый дорогой город для туристов
Первое место в рейтинге занял Дубай. Туризм
219
9 октября 2018 10:22
В Самару в среднем приезжают на три дня. Туризм
248
Образование
15 октября 2018 15:28
Конкурс на лучшие научные проекты проводился среди молодежных коллективов. Образование
97
15 октября 2018 11:51
Ему уже прочат кресло ректора СИПКРО. Образование
191
12 октября 2018 13:23
Итоги тестирования подведут ко Дню Конституции Российской Федерации – 12 декабря. Образование
280
Культура
13 октября 2018 10:16
Мероприятия пройдут в рамках IV Международного фестиваля "Французская осень". Культура
296
12 октября 2018 09:01
Спектакль пройдет в рамках международного фестиваля "Французская осень". Культура
235
11 октября 2018 20:00
Зрителей приглашают посмотреть спектакли Тульского ТЮЗа. Культура
181
Мода
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
476
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1437
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1655
Видео
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
258
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
314
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
319
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
711
1 октября 2018 13:32
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
595
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
988
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
613
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1078
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1118
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2203
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1630
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1803
Мероприятия
СОУНБ приглашает в лекторий «Шедевры мирового кино» на просмотр и обсуждение фильма Альфреда Хичкока «Головокружение»