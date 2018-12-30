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Новости /  Общество /  Социум  

Предложения об ужесточении скоростного режима в России озвучат к 1 марта

30 декабря 2018 22:46
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В Правительстве РФ хотят ужесточить ответственность за превышение скорости на 10–20 километров км/ч выше предела.
МВД России и Минтранс к весне 2019 года подготовят проект поправок к действующему скоростному режиму. Они намерены ужесточить ответственность за превышение скорости на 10–20 км/ч выше предела, сообщает life.ru со ссылкой на РИА "Новости".

Комиссия правительства попросила ведомства представить свои предложения по изменению КоАП с целью введения штрафа, а также проработать вопрос об ужесточении наказания за нечитаемые номера и неправильную стоянку.

Перед внесением соответствующих изменений в законодательство сначала нужно провести ревизию улично-дорожной сети, чтобы нормализовать действующие ограничения, считает глава ГИБДД России Михаил Черников.

В России продлён период уплаты автомобильных штрафов "со скидкой". 
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Комментарии



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