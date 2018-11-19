Предложение о налоге на колбасы и сосиски направлено в Минздрав

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Инициатива обложить акцизом продукты, которые учёные считают опасными для здоровья, была направлена в Минздрав. В Минтруде пояснили, что именно он является ответственным за федеральный проект "Укрепление общественного здоровья", включённый в нацпроект "Демография".Ранее эксперты рассказали, что сбор на продукты переработки красного мяса может составить более 160 рублей на 1 кг. В итоге, по их оценке, стоимость колбасных изделий может вырасти почти на 30%. Авторы инициативы подчёркивают, что введение налога будет способствовать оздоровлению нации и внесёт вклад в увеличение продолжительности жизни россиян.