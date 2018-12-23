Правоохранители Сергиевского района помогли сбыться детским мечтам

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Ребята написали письма Деду Морозу и попросили у него то, что им больше всего хотелось бы получить в подарок.Воспитанников посетили начальник ОМВД России по Сергиевскому району подполковник полиции Сергей Зацепин, помощник начальника отдела (по работе с личным составом) – начальник отделения по работе с личным составом майор внутренней службы Ольга Внучкова, начальник отделения государственной инспекции безопасности дорожного движения майор полиции Юрий Беляев, а также член Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области, председатель Общественной организации «Национально-культурная автономия татар города Самара» Ривгат Хузин.Правоохранители вручили ребятам красивые коробки с игрушками и сладостями, для каждого воспитанника подарок стал самым дорогим.Сотрудники полиции надеются, что те радостные и счастливые минуты, подаренные воспитанникам в преддверии новогодних и рождественских праздников, внесут в их души частички теплоты, добра и света, которые помогут им в трудную минуту сделать верный выбор и не сойти с правильного жизненного пути, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области