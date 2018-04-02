Правительству поручили проработать новые ограничения для онлайн-магазинов

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Как рассказал изданию глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров, ФТС пока предлагает два обязательных условия для зарубежных онлайн-продавцов. Во-первых, их заставят указывать код, который соответствует классификатору, используемому на территории Евразийского экономического союза. Во-вторых, продавцов обяжут информировать о наличии сертификата безопасности для отправлений, которые содержат предметы, предназначенные для использования детьми.В АКИТ полагают, что инициатива может быть реализована до конца года, а отдельные шаги — уже к лету.В теории эти меры должны повлиять на поток детских товаров ненадлежащего качества из Китая, которые зачастую не сертифицированы даже у себя в стране. Однако эксперты считают, что результатом нововведения может стать сворачивание всего рынка, объем которого составляет порядка 50–80 млрд руб. в год. Так, например, сооснователь Data Insight Федор Вирин считает, что если зарубежного продавца заставлять предоставить копию свидетельства регистрации товарного наименования, то он в результате не станет этим заниматься. В этом случае есть вероятность, что продавцы на eBay из США или Европы попросту будут игнорировать российский рынок.В свою очередь представитель AliExpress заявил «Коммерсанту», что в компании постоянно отслеживают ассортимент на соответствие стандартам тех стран, в которых присутствует площадка. Там рассчитывают, что «решение, каким бы оно ни было, примет во внимание интересы миллионов российских покупателей».