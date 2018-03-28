Я нашел ошибку
Главные новости: 
На борту воздушного судна находились только семь членов экипажа.
Самолет "Саратовских авиалиний" вынуждено приземлился в аэропорту "Курумоч"
Пострадавших нет.
В Чапаевске с третьего этажа дома отвалился балкон
На встрече жителям рассказали, что в 2018 году планируется привести в нормативное состояние 18 дворовых проездов Советского района.
Елена Лапушкина встретилась с жителями Советского района
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку.
В Красноармейском районе столкнулись "Шкода" и автобус "Neoplan", среди пострадавших 10-летний мальчик
Документ был доработан согласительной комиссией Совета Федерации и Госдумы.
Сенаторы проголосовали в поддержку закона о запрете рекламы на платежных квитанциях за услуги ЖКХ
В минувшем сезоне
Совет директоров КХЛ не включил ХК "Лада" в число участников чемпионата - 2018/2019
Анофриев исполнил известную всем песню «Спят усталые игрушки» и озвучил мультфильм «Бременские музыканты».
На 88-м году жизни умер актер, автор и исполнитель песен Олег Анофриев
Пострадавшие были доставлены в больницу для оказания им медицинской помощи.
В Сергиевском районе столкнулись грузовик «Mercedes-Benz», «Fiat Ducato», «Kia» и автомобиль ДПС, пострадали два полицейских
сегодня  Среда, 28 марта, 18:54
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  0 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 28/03:
USD 57.17
0.17
EUR 71.26
0.69
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Правительство внесло в Думу законопроект о новых штрафах авиадебоширам

28 марта 2018 15:55
103
Речь, в частности, идет о невыполнении законных распоряжений командира воздушного судна.
Как передает РБК, правительство внесло в Госдуму проект закона, усиливающего административную ответственность за противоправные действия на воздушном транспорте. Документ опубликован на сайте кабинета министров.

Речь, в частности, идет о невыполнении законных распоряжений командира воздушного судна. Кроме того, вводится ответственность за мелкое хулиганство. «Это позволит привлекать виновных лиц к ответственности не только в случае грубого нарушения общественного порядка, но и за мелкое хулиганство на любом транспорте общего пользования», — говорится в пояснительной записке к документу.

В Кодексе об административных правонарушениях появится новая статья об ответственности за мелкое хулиганство на всех видах транспорта. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, она будет предусматривать штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

В действующей редакции КоАП ст. 11.17 (нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте) предполагает штраф от 2 тыс. до 5 тыс. руб. за невыполнение распоряжений командира воздушного судна или капитана корабля. Также предусмотрен арест до 15 суток.

Правительство одобрило этот законопроект 16 марта.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
28 марта 2018  18:08
На встрече жителям рассказали, что в 2018 году планируется привести в нормативное состояние 18 дворовых проездов Советского района.
Елена Лапушкина встретилась с жителями Советского района
На встрече жителям рассказали, что в 2018 году планируется привести в нормативное состояние 18 дворовых проездов Советского района.   Социум
82
28 марта 2018  17:44
Документ был доработан согласительной комиссией Совета Федерации и Госдумы.
Сенаторы проголосовали в поддержку закона о запрете рекламы на платежных квитанциях за услуги ЖКХ
Документ был доработан согласительной комиссией Совета Федерации и Госдумы.   Социум
78
28 марта 2018  17:17
Анофриев исполнил известную всем песню «Спят усталые игрушки» и озвучил мультфильм «Бременские музыканты».
На 88-м году жизни умер актер, автор и исполнитель песен Олег Анофриев
Анофриев исполнил известную всем песню «Спят усталые игрушки» и озвучил мультфильм «Бременские музыканты».  Социум
100
Весь список

Здравоохранение
28 марта 2018  12:04
В Самарской области по гриппу и ОРВИ эпидемический порог превышен на 60,6% Образовательный процесс приостановлен в 893 школах.
В Самарской области по гриппу и ОРВИ эпидемический порог превышен на 60,6%
Образовательный процесс приостановлен в 893 школах. Здравоохранение
147
26 марта 2018  23:36
В мероприятии приняли участие специалисты Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Н.В. Постникова, волонтеры – студенты Самарского медицинского колледжа им. Н. Ляпиной и Самарского медицинского института «РЕАВИЗ», а также С
На территории самарского Центрального автовокзала состоялась акция «Остановим туберкулёз вместе!»
В мероприятии приняли участие специалисты Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Н.В. Постникова, волонтеры – студенты... Здравоохранение
357
26 марта 2018  23:28
Главное послание конгресса: «Основы повседневной практики: от простой до сложной аритмии, от фибрилляции предсердий до инсульта».
Самарские врачи приняли участие в Европейском конгрессе
 Главное послание конгресса: «Основы повседневной практики: от простой до сложной аритмии, от фибрилляции предсердий до инсульта».  Здравоохранение
358
Весь список
Новости медицины
22 марта 2018  16:54
Лучшие ароматизаторы для электронных сигарет
Лучшие ароматизаторы для электронных сигарет
 Вкус генерируемого пара напрямую зависит от ароматических добавок в составе жидкости. Новости медицины
116
21 марта 2018  19:44
Препарат Ветмедин
Препарат Ветмедин
 Многие заводят в своем жилище животных. Они радуют нас, поднимают настроение, дарят приятные эмоции и преданны. И когда животные болеют, то это - настоящая беда... Новости медицины
155
19 марта 2018  21:47
7 домашних способов борьбы с астмой
7 домашних способов борьбы с астмой
 Для астмы характерны такие признаки как: кашель, затрудненное дыхание, приступы удушья. Если больному человеку вовремя не оказать помощь, он может умереть. Новости медицины
190
Весь список
Туризм
26 марта 2018  16:31
Выбор недвижимости в Праге
 Прага является не только столицей Чехии, но также одним из самых красивых городов Европы. Каждый год сюда приезжает огромное количество туристов с разных... Туризм
55
21 марта 2018  10:34
Самара вошла в первую пятерку городов для недорогих путешествий с детьми на весенние каникулы
Самара вошла в первую пятерку городов для недорогих путешествий с детьми на весенние каникулы
Российские туристы бронируют жилье в Самаре в дни весенних каникул в среднем на две ночи. Туризм
307
16 марта 2018  12:54
Финны предложили ввести безвизовый режим с Крымом Они хотели бы открыть на полуострове культурный центр.
Финны предложили ввести безвизовый режим с Крымом
Они хотели бы открыть на полуострове культурный центр. Туризм
487
Весь список
Образование
27 марта 2018  14:48
О науке в ретроспективе и ее новейших достижениях расскажет Алексей Савватеев.
Самарский Политех приглашает студентов на популярные лекции по математике
О науке в ретроспективе и ее новейших достижениях расскажет Алексей Савватеев.   Образование
207
27 марта 2018  13:02
Школьник из Самары победил во Всероссийском конкурсе «Открытый мир. Старт в науку»
Школьник из Самары победил во Всероссийском конкурсе «Открытый мир. Старт в науку»
Он трудился над своей работой на протяжении 4 лет на базе Самарского областного детского эколого-биологического центра. Образование
215
26 марта 2018  15:04
Предложенный алгоритм позволит блокировать распространение “эпидемии” при первых “симптомах” заражения.
Учёные Самарского университета предложили систему профилактики и защиты интернет-сервисов от хакерских атак
Предложенный алгоритм позволит блокировать распространение “эпидемии” при первых “симптомах” заражения.   Образование
366
Весь список

Культура
28 марта 2018  13:18
Самарцам представят выставочный проект «Русский балет – вдохновенный рисунок танца»
Самарцам представят выставочный проект «Русский балет – вдохновенный рисунок танца»
Он откроется в Самарской областной библиотеке. Культура
123
26 марта 2018  13:18
Памятник певице Лидии Руслановой появится в Саратове
Памятник певице Лидии Руслановой появится в Саратове
Открытие памятника должно состояться 27 марта.  Культура
207
26 марта 2018  10:30
В Тольятти пройдут гастроли знаменитого Cirque du Soleil Они продлятся с 30 мая по 3 июня.
В Тольятти пройдут гастроли знаменитого Cirque du Soleil
Они продлятся с 30 мая по 3 июня. Культура
185
Весь список
Мода
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
458
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
794
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
760
Весь список


Видео
12 марта 2018  12:45
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео Стадион обещают достроить к началу апреля.
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео
Стадион обещают достроить к началу апреля.
ЧМ-2018
1317
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
794
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
722
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1545
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
902
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
1004
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1600
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
932
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
4213
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2391
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2858
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2735
Весь список

Мероприятия
Самарский Политех приглашает студентов на популярные лекции по математике
В Доме актера наградили победителей губернского конкурса «Самарская театральная муза-2017»
На территории самарского Центрального автовокзала состоялась акция «Остановим туберкулёз вместе!»
Весь список
  • Благотворительынй спектакль д‘Артаньян
Популярное
за сегодня

Скончался бывший первый секретарь Самарского обкома КПРФ Валентин Романов

482

Руководителя УФНС по Самарской области Александра Вихрова обвинили в крахе «Родника»

457

В Самаре проходят акции памяти жертв трагедии в Кемерово

443
за неделю

Жительницу Отрадного оштрафовали за оскорбление участницы группы в «Viber»

1688

МВД России разъясняет порядок выдачи и замены водительского удостоверения

1369

В Самарской области в этом году благоустроят более 150 общественных территорий

1357
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда