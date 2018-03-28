Правительство внесло в Думу законопроект о новых штрафах авиадебоширам

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Речь, в частности, идет о невыполнении законных распоряжений командира воздушного судна. Кроме того, вводится ответственность за мелкое хулиганство. «Это позволит привлекать виновных лиц к ответственности не только в случае грубого нарушения общественного порядка, но и за мелкое хулиганство на любом транспорте общего пользования», — говорится в пояснительной записке к документу.В Кодексе об административных правонарушениях появится новая статья об ответственности за мелкое хулиганство на всех видах транспорта. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, она будет предусматривать штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб.В действующей редакции КоАП ст. 11.17 (нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте) предполагает штраф от 2 тыс. до 5 тыс. руб. за невыполнение распоряжений командира воздушного судна или капитана корабля. Также предусмотрен арест до 15 суток.Правительство одобрило этот законопроект 16 марта.