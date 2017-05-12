Правительство упростило порядок подсчета стажа для страховых пенсий
12 мая 2017 14:40
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Так, упрощен порядок подтверждения периодов ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или лицом, достигшим возраста 80 лет. Теперь трудоспособные лица, которые получали за свой уход за указанными лицами ежемесячные компенсационные выплаты, смогут подтвердить период ухода сведениями индивидуального персонифицированного учета.
Сведения об уходе вносятся органом, отвечающим за пенсионное обеспечение лица, за которым осуществляется уход.
В 2015 году в России был введен новый порядок начисления пенсии и формирования пенсионных прав граждан. В частности, с 5 до 15 лет была увеличена продолжительность страхового стажа, требуемого для приобретения права на пенсию по старости. Тогда в страховой стаж были включены так называемые нестраховые периоды: отпуск по уходу за ребенком до 1,5 года, получение пособия по безработице, уход неработающего трудоспособного гражданина за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом и лицом старше 80 лет, период участия в оплачиваемых общественных работах и другие.
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