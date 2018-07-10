Правительство разрешило красить автомобили МВД и Росгвардии в новые цвета

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Документ был подписан премьер-министром России Дмитрием Медведевым 6 июля и опубликован на портале официально-правовой информации во вторник, 10 июля.Контрастная полоса, идущая по кузову служебной машины Росгвардии, теперь может быть не только рубиново-красной, как ранее, но и синей. Кроме того, на автомобилях Росгвардии будут нанесены надписи «Росгвардия» и «Полиция», а также геральдический знак ведомства.Ранее автомобили Росгвардии использовали в качестве основного цвета серый с контрастно рубиново-красной полосой.Указ о создании Росгвардии был подписан президентом России Владимиром Путиным 5 апреля 2016 года. Эта спецслужба подчиняется напрямую президенту России и, согласно этому документу, поддерживает общественный порядок, борется с терроризмом и экстремизмом, участвует в территориальной обороне страны, помогает ФСБ на границе и следит за соблюдением законодательства в сферах оборота оружия и частной охранной деятельности. Численность сотрудников ведомства превышает 340 тыс. человек.По закону бойцы Росгвардии могут использовать оружие в толпе, подавлять беспорядки в колониях, контролировать оборот оружия и т.д. Помимо внутренних войск МВД, на основании которых была создана спецслужба, в Росгвардию вошли отряды специального назначения, ОМОН, СОБР, Центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации, подразделения МВД, контролировавшие соблюдение законодательства в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности, ФГУП «Охрана» и вневедомственная охрана. Возглавляет нацгвардию бывший начальник службы безопасности Путина Виктор Золотов.Фото: Александр Щербак / ТАСС