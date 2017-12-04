Правительство разрешило экономить на адвокатах
4 декабря 2017 09:59
130
Доступ к правосудию исключительно через дипломированных специалистов по карману далеко не всем россиянам. Это может «существенно повысить» их расходы на ведение даже незначительных дел, решила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, рассматривая предложение единоросса Павла Крашенинникова о привлечении к работе в судах только профессиональных юристов. Однако полностью эту идею в правительстве всё же не отвергли — по мнению депутатов, схему можно будет опробовать в Верховном суде РФ.
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на прошлой неделе не поддержала инициативу, подразумевающую, что интересы сторон в судах по гражданским, административным и арбитражным спорам могут представлять только юристы с российским профильным образованием или ученой степенью. Об этом «Известиям» рассказали собеседники, знакомые с результатами заседания.
Сейчас этой работой может заниматься любой человек вне зависимости от образования и уровня квалификации. Исключение составляют лишь уголовные дела, помощь по которым оказывают адвокаты. А также ряд споров с государством, где истцов должны представлять дипломированные юристы. Такой проект в сентябре внес в Госдуму глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»). Профильный комитет по госстроительству рекомендовал принять его в первом чтении, однако на пленарном заседании парламентарии его еще не рассматривали.
В правкомиссии решили, что новшества могут «существенно повысить» расходы даже тех, кто впервые обращается в суд по незначительным делам. Введение профессионального представительства возможно только применительно к кассационным инстанциям и рассмотрению дел в Верховном суде РФ. Причем в ВС «можно было бы ввести правило о необходимости участия адвокатов» в разбирательствах — сейчас оно уже действует в Конституционном суде.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
4 декабря 2017 11:57
Участие в мероприятии бесплатно. Социум
47
4 декабря 2017 11:08
Мероприятие прошло на железнодорожной вокзале станции «Сызрань - 1» и железнодорожном мосту через реку Волга. Социум
81
4 декабря 2017 10:32
Об этом глава региона написал в своем микроблоге. Социум
112
Здравоохранение
3 декабря 2017 18:10
Как распознать у ребенка диабет, как меняется жизнь после этого диагноза, как вести себя родителям и можно ли жить без осложнений – на эти другие вопросы... Здравоохранение
363
2 декабря 2017 09:37
С таким предупреждением выступили во всемирной организации здравоохранения. Здравоохранение
369
1 декабря 2017 11:10
Желающие дежурить на скорой прошли соответствующую подготовку. Здравоохранение
240
Новости медицины
8 ноября 2017 22:02Пероксидная система – главное средство для дезинфекции линз
Офтальмологи рекомендуют запомнить простое правило: чем дольше служат линзы, тем больше средств понадобится для ухода за ними. Владельцам одноразовых КЛ... Новости медицины
280
17 октября 2017 09:19
Каждый человек, который сталкивался с болезнью глаза-в-глаза, знает: успех лечения и длительность течения болезни напрямую зависит от ее своевременной... Новости медицины
483
28 сентября 2017 09:38
Велотренажёр - это хороший способ поддерживать себя в хорошей форме в домашних условиях. Новости медицины
360
Туризм
30 ноября 2017 16:09Туры в Боливию – достопримечательности и развлечения
Активным путешественникам туры в Боливию интересны благодаря возможности сочетать осмотр достопримечательностей с самыми разными развлечениями. Туризм
87
30 ноября 2017 11:12
С 1 мая 2018 года прибывающим на курорты придется дополнительно платить по 10 руб. за каждый день отдыха. Туризм
202
27 ноября 2017 21:10
Конечно же, основной достопримечательностью Египта и одним из чудес света являются «Египетские пирамиды». Туризм
96
Образование
1 декабря 2017 12:02
Столица "Тотального диктанта" будет объявлена в конце января. Образование
249
1 декабря 2017 09:34
Мероприятие проводит Альянс Франсез Самара. Образование
286
30 ноября 2017 16:11
Принцип действия методики ментального счёта состоит в планомерном, регулярном стимулировании различных центров коры головного мозга и активации процесса... Образование
107
Культура
3 декабря 2017 09:25
Экскурсии проводятся бесплатно по предварительной договоренности. Культура
245
30 ноября 2017 14:45
Это будет первое в истории труппы выступление в Башкирии. Культура
244
29 ноября 2017 15:36
Павел Филонов – самый необычный из русских авангардистов, нищий аскет и фанатик, разработавший собственную философию «аналитического искусства», по... Культура
286
Мода
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
147
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
213
3 октября 2017 08:55
Какая девушка не мечтала, будучи девочкой, стать принцессой? Сегодня у нас существует не так уж много возможностей для того, чтобы примерить платье похожее на... Мода
322
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5116
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1806
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8701
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2491
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10049
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2861
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2173
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1471
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1824
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1713
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1437
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3067
Мероприятия