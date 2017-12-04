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Новости /  Общество /  Социум  

Правительство разрешило экономить на адвокатах

4 декабря 2017 09:59
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Правительство разрешило экономить на адвокатах Специалисты без юридического образования по-прежнему смогут представлять интересы сторон в судах.
Специалисты без юридического образования по-прежнему смогут представлять интересы сторон в судах.

Доступ к правосудию исключительно через дипломированных специалистов по карману далеко не всем россиянам. Это может «существенно повысить» их расходы на ведение даже незначительных дел, решила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, рассматривая предложение единоросса Павла Крашенинникова о привлечении к работе в судах только профессиональных юристов. Однако полностью эту идею в правительстве всё же не отвергли  — по мнению депутатов, схему можно будет опробовать в Верховном суде РФ.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на прошлой неделе не поддержала инициативу, подразумевающую, что интересы сторон в судах по гражданским, административным и арбитражным спорам могут представлять только юристы с российским профильным образованием или ученой степенью. Об этом «Известиям» рассказали собеседники, знакомые с результатами заседания.

Сейчас этой работой может заниматься любой человек вне зависимости от образования и уровня квалификации. Исключение составляют лишь уголовные дела, помощь по которым оказывают адвокаты. А также ряд споров с государством, где истцов должны представлять дипломированные юристы. Такой проект в сентябре внес в Госдуму глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»). Профильный комитет по госстроительству рекомендовал принять его в первом чтении, однако на пленарном заседании парламентарии его еще не рассматривали.

В правкомиссии решили, что новшества могут «существенно повысить» расходы даже тех, кто впервые обращается в суд по незначительным делам. Введение профессионального представительства возможно только применительно к кассационным инстанциям и рассмотрению дел в Верховном суде РФ. Причем в ВС «можно было бы ввести правило о необходимости участия адвокатов» в разбирательствах — сейчас оно уже действует в Конституционном суде.

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