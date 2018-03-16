Правительство предлагает увеличить штрафы за мойку машин на берегах водоемов в 10 раз

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По законопроекту предлагается внести в статью 8.42КоАП изменения, по которым будет предусмотрено наказание за нарушение санитарных норм и разбить территорию возле них на три зоны. Если водитель будет мыть машину на территории третьей зоны, он должен выплатить штраф от 5 до 10 тысяч рублей. При мойке автомобиля во второй зоне штраф выше – от 10 до 20 тысяч рублей. А на первой зоне штраф самый высокий: от 20 до 50 тысяч рублей.На данный момент по статье 8,42 КоАП наказание за мойку автомобиля на берегу водоема составляет от 3 до 4,5 тысяч рублей.