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Новости /  Общество /  Социум  

Позвоните родителям, скажите о самом важном

21 сентября 2018 18:22
20
Выпускники одной из российских школ звонят родителям и просто говорят, что любят их... Реакция
Как передает life.ru, это видео записали выпускники одной из российских школ, на нём они звонят своим родителям и просто говорят, что любят их.

Реакция "предков" просто поражает.

Задумайтесь, как редко мы говорим друг другу самые важные слова.
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Комментарии



Социум
21 сентября 2018  18:22
Выпускники одной из российских школ звонят родителям и просто говорят, что любят их... Реакция
Позвоните родителям, скажите о самом важном
Выпускники одной из российских школ звонят родителям и просто говорят, что любят их... Реакция "предков" просто поражает. Социум
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