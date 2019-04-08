Познер нашел способ для объединения россиян

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«Объединить людей можно только вокруг правды. Вокруг понимания того, что это твоя страна, что она зависит от тебя, что от твоего поведения, от твоего выбора зависит, какой она будет», — отметил Познер.При этом телеведущий считает, что национальной идеи в стране нет. Он добавил, что ее нет и во многих других государствах, в том числе во Франции и Великобритании. В то же время Познер признал, что в США есть подобная идея, которая заключается во всеобщем равенстве и в том, что каждый может стать тем, кем захочет. Однако в настоящее время она «гораздо менее сильна, чем она была когда-то».Познер напомнил, что в СССР у людей была общая цель — строительство коммунизма, и поначалу многие верили в эту цель. Однако позднее люди осознали, что это неправда. ​«Хорошо бы найти цель, которая бы всех привлекла. Мы бы чувствовали — да, это было бы здорово. Хотя это будет очень трудно, потому что мы ничему не верим. Нам столько раз врали, что мы теперь как бы закрыты», — заметил ведущий.Ранее президент Владимир Путин утверждал, что в России «нет никакой и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма». Он отмечал, что данная идея «не идеологизирована, не связана с работой партии или какой-то общественной структуры».Фото: соцсети