Пожилых пациентов в Тольятти осмотрит гериатрическая бригада областного госпиталя для ветеранов войн
4 июля 2018 16:01
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Пожилых пациентов осмотрит гериатрическая бригада госпиталя в составе врача-гериатра, специалиста по социальной работе, хирурга, уролога, невролога, офтальмолога. Каждому пациенту будут даны рекомендации.
Кроме того, на встречу пригласили долгожителей Автограда, чей возраст превысил 95-летнюю отметку. Мария Ивановна Медведева всю жизнь работала дояркой в колхозе, ударно трудилась во время Великой Отечественной войны, после выхода на пенсию переехала к дочери в г. Тольятти.
Евдокия Глебовна Лукина в августе готовится отметить столетний юбилей. С молодости она работала трактористкой в колхозе, в том числе и во время войны, сейчас проживает с дочерью в Тольятти. Представители старшего поколения расскажут жителям, как здоровый образ жизни помог им дожить до глубокой старости, оставаясь бодрыми телом и духом, поделятся секретами активного долголетия, передает пресс-служба облправительства.
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