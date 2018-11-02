Пожертвования на часовню для Тольяттинского госуниверситета пропали в «Фиа-банке»

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У фонда зависло в тольяттинском кредитном учреждении 7,9 млн рублей. 5 млн из них предназначались на пополнение целевого капитала фонда, оставшиеся 2,9 млн — на строительство часовни. ТГУ пытался вернуть эти деньги в судебном порядке, но не смог.Иск появился в ответ на финансовые претензии конкурсного управляющего банкротством «Фиа-Банка» Агентства по страхованию вкладов к тольяттинскому вузу. ТГУ задолжал банку 7,8 млн рублей комиссии за обслуживание зарплатных карт. Однако суд не оценил этот ход и встал на сторону АСВ. Он постановил деньги в банк вернуть, а в удовлетворении требований благотворительной организации — отказать.