Пожелания самарских детей с Кремлёвской ёлки сбываются!

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"Это настоящее новогоднее чудо! - говорит Ольга Лукашевич, мама шестилетнего Ярослава. - Спасибо губернатору СО Дмитрию Азарову, сняв пожелания с ёлки, он нашёл время их исполнить! У нас особенные дети, их не всегда просто порадовать! Диагноз аутизм не приговор, и сегодняшний поход в цирк, экскурсия по нему и закулисье -это настоящая циркотерапия! Это не только исполнение мечты - на лицо положительная динамика! Сын получил яркие и незабываемые эмоции!"Заветное желание 5-летнего Дениса Ромашина попасть на цирковое представление и за кулисы - также исполнилось! Елена, опекун ребёнка, назвала настоящим чудом реакцию своего особенного мальчика, который не только не боялся шума, но и радостно аплодировал во время выступления, передает пресс-служба департамента информационной политики