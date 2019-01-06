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Новости /  Общество /  Социум  

Пожелания самарских детей с Кремлёвской ёлки сбываются!

6 января 2019 20:20
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Детские пожелания, которые благодаря проекту "Мечтай со мной" оказались на ёлке в Кремле, сбываются!

"Это настоящее новогоднее чудо! - говорит Ольга Лукашевич, мама шестилетнего Ярослава. - Спасибо губернатору СО Дмитрию Азарову, сняв пожелания с ёлки, он нашёл время их исполнить! У нас особенные дети, их не всегда просто порадовать! Диагноз аутизм не приговор, и сегодняшний поход в цирк, экскурсия по нему и закулисье -это настоящая циркотерапия! Это не только исполнение мечты - на лицо положительная динамика! Сын получил яркие и незабываемые эмоции!"

Заветное желание 5-летнего Дениса Ромашина попасть на цирковое представление и за кулисы - также исполнилось! Елена, опекун ребёнка, назвала настоящим чудом реакцию своего особенного мальчика, который не только не боялся шума, но и радостно аплодировал во время выступления, передает пресс-служба департамента информационной политики 
 
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Комментарии



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