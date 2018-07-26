Пожарная безопасность школ – под личный контроль глав муниципалитетов

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Сегодня, 26 июля 2018 года, врио первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Александр Нефёдов провёл заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Рабочее совещание прошло в режиме видеоконференции с главами городских округов и муниципальных районов Самарской области.



В начале совещания участники обсудили подготовку школ к новому учебному году, уделив особое внимание обеспечению пожарной безопасности. 1 сентября 2018 года образовательный процесс начнётся в 689 общеобразовательных организациях Самарской области. Комиссионная приёмка школ к новому учебному году уже началась и на сегодняшний день 26% (182) школ полностью готово к приёму учеников.



Александр Нефёдов поставил задачу – до 20 августа завершить приёмку школ и устранить все замечания контролирующих организаций.



«Министерством налажено четкое взаимодействие с представителями МЧС, организовано быстрое реагирование с целью устранения выявленных недостатков в ходе приемки. Принятые образовательные организации обеспечивают безопасность учащихся и персонала, соответствуют требованиям МЧС», - подчеркнул в своём докладе врио министра образования и науки Самарской области Владимир Пылёв.



В качестве дополнительных мер обеспечения безопасности во всех образовательных организациях региона будут проведены дополнительные испытания автоматических систем противопожарной защиты на предмет их работоспособности, внеплановые противопожарные инструктажи с руководителями образовательных учреждений, преподавательским составом и обслуживающим персоналом учреждений, а также дополнительные тренировки по практической отработке действий взрослых и детей при эвакуации в случае пожара.



В 2018 году в рамках государственной программы Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт

образовательных учреждений Самарской области» проводится капитальный ремонт 17 зданий образовательных организаций, при котором обязательно осуществляются противопожарные мероприятия. На эти цели областным бюджетом предусмотрены средства в размере

263,663 млн. рублей. За последние три года проделан колоссальный объём работ по оснащению зданий общеобразовательных учреждений системой оповещения «Системой 01». По данным на 1 сентября 2015 года ей были обеспечены лишь 129 школ области. В настоящее время -

575 школ (полностью - образовательные учреждения, находящиеся в государственной собственности и в собственности городских округов, частично - в собственности муниципальных районов).



Александр Нефёдов поручил главам муниципальных районов работу по оснащению школ системой раннего оповещения о пожаре взять под личный контроль и в кратчайшие сроки закончить её. «Мы с вами обязаны сделать всё возможное, чтобы пребывание детей в стенах образовательного учреждения было безопасным», - обратился к руководителям муниципалитетов Нефёдов.



Кроме того, врио председателя правительства Самарской области потребовал от глав городских округов и муниципальных районов усилить работу по выявлению и пресечению доступа детей к заброшенным зданиям и сооружениям, представляющих угрозу их жизни и здоровью, передает пресс-служба облправительства.