Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово стал одним из самых серьезных аналогичных происшествий в истории современной России

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Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, 2018 годПожар в кемеровском торговом центре начался 25 марта около 12:00 мск. Очаг возгорания возник на четвертом этаже, где находились залы кинотеатров, детский развлекательный центр и каток. Вскоре площадь пожара достигла 1500 кв. м. Открытый огонь был ликвидирован поздним вечером.Пока не известно, что стало причиной пожара. Источники РБК и «Интерфакса» говорили, что предварительной причиной возгорания могли стать дефекты электросетей.Пожар в торговом центре «Адмирал» в Казани, 2015 год11 марта 2015 года при пожаре в торговом центре «Адмирал» в Казани погибли 19 человек, десятки людей пострадали. По версии следствия, причиной стало нарушение требований пожарной безопасности и использование в качестве торгового центра здания, не предназначенного для этого.Под судом оказались 12 человек, в том числе глава компании — арендатора торгового центра Гусейн Гахраманов, его заместители, гендиректор владевшей зданием компании, сотрудники службы судебных приставов и инспекции Госстройнадзора, а также пятеро рабочих, которые ремонтировали крышу здания в день пожара. Первое судебное заседание по делу состоялось в марте 2017 года, суд по делу продолжается.Пожар в клубе «Хромая лошадь» в Перми, 2009 годВ ночь на 5 декабря 2009 года в Перми произошел пожар в клубе «Хромая лошадь». В результате погибли 156 человек, десятки человек остались инвалидами. Возгорание произошло, когда искры во время пиротехнического шоу попали на легковоспламеняющийся декор помещения.Руководство клуба пыталось скрыться от следствия. В частности, совладелец клуба Константин Мрыхин уехал в Испанию и впоследствии был выдан России. В 2012 году его приговорили к 6,5 года заключения. В 2013 году другой совладелец клуба Анатолий Зак получил девять лет и десять месяцев. Исполнительного директора клуба Светлану Ефремову и арт-директора Олега Феткулова приговорили к четырем и шести годам лишения свободы соответственно. Всех их признали виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.Пиротехников Игоря Дербенева и его отца Сергея Дербенева признали виновными в нарушении правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий, их приговорили к четырем годам десяти месяцам и пяти годам лишения свободы соответственно. В 2015 году Дербеневы вышли на свободу по амнистии к 70-летию Победы.Пожар в клубе «911» в Москве, 2007 годВ ночь с 24 на 25 марта 2007 года произошел пожар в ночном клубе «911» в здании театра «Ленком» в Москве. Жертвами огня стали 11 человек. Как установило расследование, в баре ночного клуба регулярно проходили фаер-шоу, и возгорание произошло, когда пламя попало на пятилитровую канистру со спиртосодержащей жидкостью, а затем на сцену.В 2008 году суд признал бывшего гендиректора компании, которой принадлежал клуб, виновным в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Его приговорили к трем годам условно с испытательным сроком на три года. Двух барменов приговорили к 3,5 года лишения свободы по обвинению в причинении смерти двум и более лицам по неосторожности и уничтожении чужого имущества в крупном размере в результате неосторожного обращения с огнем.Пожар в кафе «Янтарное» в Орске, 2007 годВ ночь на 14 мая 2007 года произошел пожар в кафе «Янтарное» на рынке в Орске. Под завалами сгоревшего здания обнаружили тела десяти человек. Через день были задержаны двое местных жителей, которых обвинили в поджоге. По версии следствия, они заперли двери кафе и подожгли его в качестве мести из-за ссоры с другими посетителями. Спустя год их приговорили к пожизненному заключению.Пожар в торговом центре «Пассаж» в Ухте, 2005 год11 июля 2005 года в Ухте произошел пожар в торговом центре «Пассаж». В результате погибли 25 человек. Причиной возгорания стал поджог. В 2009 году суд приговорил к пожизненному заключению двух исполнителей преступления. Предполагаемых заказчиков поджога в 2013 году оправдал суд присяжных. Впоследствии Верховный суд отменил оправдательный приговор, но обвиняемые успели скрыться.В марте 2016 года Служба безопасности Украины заявила о задержании одного из скрывшихся в Днепропетровске. В ноябре 2017 года МВД России объявило о вознаграждении в 1 млн руб. за информацию, способствующую задержанию еще одного беглеца — Фахрудина Махмудова.Пожар в торговом центре «Аист» в Подмосковье, 2017 год8 декабря 2017 года произошел пожар в торговом центре «Аист» в Раменском районе Московской области. В результате погибли три человека. В качестве одной из версий причины возгорания в СМИ называли пиротехнику и новогодние гирлянды.Вскоре был задержан индивидуальный предприниматель, который арендовал помещения в торговом центре и отвечал за пожарную безопасность. С тех пор о ходе дела не сообщалось.Пожар в баре «Лепрекон» в Казани, 2011 годВ ночь с 29 на 30 января 2011 года произошел пожар в баре «Лепрекон» в Казани. В момент возгорания в помещении находилось около 70 человек. Погибли четверо из них.Спустя полгода владелицу клуба Розу Фарукшину приговорили к трем годам лишения свободы за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также нарушение требований пожарной безопасности. Суд предоставил ей отсрочку наказания до тех пор, пока ее дочери не исполнится 14 лет.Пожар в баре «Атмосфера» в Набережных Челнах, 2009 год15 ноября 2009 года произошел пожар в баре «Атмосфера» в Набережных Челнах: два человека погибли и более 40 пострадали. Причиной пожара стал поджог.В 2010 году суд приговорил к 17 годам лишения свободы местного жителя Андрея Канашкова. По данным следствия, он устроил в баре драку и в качестве мести купил канистру бензина, разлил его в фойе заведения и поджег.