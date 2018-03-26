Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово стал одним из самых серьезных аналогичных происшествий в истории современной России
26 марта 2018 19:18
124
Пожар в кемеровском торговом центре начался 25 марта около 12:00 мск. Очаг возгорания возник на четвертом этаже, где находились залы кинотеатров, детский развлекательный центр и каток. Вскоре площадь пожара достигла 1500 кв. м. Открытый огонь был ликвидирован поздним вечером.
Пока не известно, что стало причиной пожара. Источники РБК и «Интерфакса» говорили, что предварительной причиной возгорания могли стать дефекты электросетей.
Пожар в торговом центре «Адмирал» в Казани, 2015 год
11 марта 2015 года при пожаре в торговом центре «Адмирал» в Казани погибли 19 человек, десятки людей пострадали. По версии следствия, причиной стало нарушение требований пожарной безопасности и использование в качестве торгового центра здания, не предназначенного для этого.
Под судом оказались 12 человек, в том числе глава компании — арендатора торгового центра Гусейн Гахраманов, его заместители, гендиректор владевшей зданием компании, сотрудники службы судебных приставов и инспекции Госстройнадзора, а также пятеро рабочих, которые ремонтировали крышу здания в день пожара. Первое судебное заседание по делу состоялось в марте 2017 года, суд по делу продолжается.
Пожар в клубе «Хромая лошадь» в Перми, 2009 год
В ночь на 5 декабря 2009 года в Перми произошел пожар в клубе «Хромая лошадь». В результате погибли 156 человек, десятки человек остались инвалидами. Возгорание произошло, когда искры во время пиротехнического шоу попали на легковоспламеняющийся декор помещения.
Руководство клуба пыталось скрыться от следствия. В частности, совладелец клуба Константин Мрыхин уехал в Испанию и впоследствии был выдан России. В 2012 году его приговорили к 6,5 года заключения. В 2013 году другой совладелец клуба Анатолий Зак получил девять лет и десять месяцев. Исполнительного директора клуба Светлану Ефремову и арт-директора Олега Феткулова приговорили к четырем и шести годам лишения свободы соответственно. Всех их признали виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.
Пиротехников Игоря Дербенева и его отца Сергея Дербенева признали виновными в нарушении правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий, их приговорили к четырем годам десяти месяцам и пяти годам лишения свободы соответственно. В 2015 году Дербеневы вышли на свободу по амнистии к 70-летию Победы.
Пожар в клубе «911» в Москве, 2007 год
В ночь с 24 на 25 марта 2007 года произошел пожар в ночном клубе «911» в здании театра «Ленком» в Москве. Жертвами огня стали 11 человек. Как установило расследование, в баре ночного клуба регулярно проходили фаер-шоу, и возгорание произошло, когда пламя попало на пятилитровую канистру со спиртосодержащей жидкостью, а затем на сцену.
В 2008 году суд признал бывшего гендиректора компании, которой принадлежал клуб, виновным в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Его приговорили к трем годам условно с испытательным сроком на три года. Двух барменов приговорили к 3,5 года лишения свободы по обвинению в причинении смерти двум и более лицам по неосторожности и уничтожении чужого имущества в крупном размере в результате неосторожного обращения с огнем.
Пожар в кафе «Янтарное» в Орске, 2007 год
В ночь на 14 мая 2007 года произошел пожар в кафе «Янтарное» на рынке в Орске. Под завалами сгоревшего здания обнаружили тела десяти человек. Через день были задержаны двое местных жителей, которых обвинили в поджоге. По версии следствия, они заперли двери кафе и подожгли его в качестве мести из-за ссоры с другими посетителями. Спустя год их приговорили к пожизненному заключению.
Пожар в торговом центре «Пассаж» в Ухте, 2005 год
11 июля 2005 года в Ухте произошел пожар в торговом центре «Пассаж». В результате погибли 25 человек. Причиной возгорания стал поджог. В 2009 году суд приговорил к пожизненному заключению двух исполнителей преступления. Предполагаемых заказчиков поджога в 2013 году оправдал суд присяжных. Впоследствии Верховный суд отменил оправдательный приговор, но обвиняемые успели скрыться.
В марте 2016 года Служба безопасности Украины заявила о задержании одного из скрывшихся в Днепропетровске. В ноябре 2017 года МВД России объявило о вознаграждении в 1 млн руб. за информацию, способствующую задержанию еще одного беглеца — Фахрудина Махмудова.
Пожар в торговом центре «Аист» в Подмосковье, 2017 год
8 декабря 2017 года произошел пожар в торговом центре «Аист» в Раменском районе Московской области. В результате погибли три человека. В качестве одной из версий причины возгорания в СМИ называли пиротехнику и новогодние гирлянды.
Вскоре был задержан индивидуальный предприниматель, который арендовал помещения в торговом центре и отвечал за пожарную безопасность. С тех пор о ходе дела не сообщалось.
Пожар в баре «Лепрекон» в Казани, 2011 год
В ночь с 29 на 30 января 2011 года произошел пожар в баре «Лепрекон» в Казани. В момент возгорания в помещении находилось около 70 человек. Погибли четверо из них.
Спустя полгода владелицу клуба Розу Фарукшину приговорили к трем годам лишения свободы за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также нарушение требований пожарной безопасности. Суд предоставил ей отсрочку наказания до тех пор, пока ее дочери не исполнится 14 лет.
Пожар в баре «Атмосфера» в Набережных Челнах, 2009 год
15 ноября 2009 года произошел пожар в баре «Атмосфера» в Набережных Челнах: два человека погибли и более 40 пострадали. Причиной пожара стал поджог.
В 2010 году суд приговорил к 17 годам лишения свободы местного жителя Андрея Канашкова. По данным следствия, он устроил в баре драку и в качестве мести купил канистру бензина, разлил его в фойе заведения и поджег.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
26 марта 2018 19:18
Самые крупные пожары с человеческими жертвами — в обзоре РБК. Социум
110
26 марта 2018 17:41
"С острой болью в сердце каждый из нас воспринял известие о случившейся трагедии. Горечь невосполнимой утраты сегодня разделяют жители всей Самары, всей... Социум
111
26 марта 2018 17:35
Выставка представляет собой итог большого проекта, который стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов в номинации «Межнациональное и... Социум
114
Здравоохранение
23 марта 2018 09:58
Можно будет сразу узнать результат. Здравоохранение
329
22 марта 2018 17:22
21 марта в Самарском областном клиническом центре профилактики и борьбы со СПИД состоялось торжественное мероприятие с участием ректора Самарского... Здравоохранение
525
22 марта 2018 12:20
Он вручил центру вручил Сертификат о присвоении статуса клинический. Здравоохранение
326
Новости медицины
22 марта 2018 16:54
Вкус генерируемого пара напрямую зависит от ароматических добавок в составе жидкости. Новости медицины
92
21 марта 2018 19:44
Многие заводят в своем жилище животных. Они радуют нас, поднимают настроение, дарят приятные эмоции и преданны. И когда животные болеют, то это - настоящая беда... Новости медицины
144
19 марта 2018 21:47
Для астмы характерны такие признаки как: кашель, затрудненное дыхание, приступы удушья. Если больному человеку вовремя не оказать помощь, он может умереть. Новости медицины
170
Туризм
26 марта 2018 16:31Выбор недвижимости в Праге
Прага является не только столицей Чехии, но также одним из самых красивых городов Европы. Каждый год сюда приезжает огромное количество туристов с разных... Туризм
33
21 марта 2018 10:34
Российские туристы бронируют жилье в Самаре в дни весенних каникул в среднем на две ночи. Туризм
293
16 марта 2018 12:54
Они хотели бы открыть на полуострове культурный центр. Туризм
475
Образование
26 марта 2018 15:04
Предложенный алгоритм позволит блокировать распространение “эпидемии” при первых “симптомах” заражения. Образование
213
26 марта 2018 11:03
Программа развития предпринимательских компетенций стартует в апреле. Образование
159
23 марта 2018 17:21
Бесплатные образовательные курсы предоставляет и Сбербанк, точнее его благотворительный фонд «Вклад в будущее». В начале марта фонд запустили... Образование
265
Культура
26 марта 2018 13:18
Открытие памятника должно состояться 27 марта. Культура
154
26 марта 2018 10:30
Они продлятся с 30 мая по 3 июня. Культура
145
24 марта 2018 12:40
Ребята выступят на сцене Большого театра. Культура
345
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
452
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
787
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
758
Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
1276
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
779
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
713
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1518
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
891
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
994
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1594
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
923
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
4188
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2385
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2846
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2727
Мероприятия