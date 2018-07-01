Поздравляем! Теперь сотовые операторы России вас официально прослушивают
1 июля 2018 15:15
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С 1 июля операторы связи и интернет-сервисы обязаны хранить данные пользователей и предоставлять информацию спецслужбам по запросу. Весь этот многомиллиардный проект проводится под эгидой борьбы с терроризмом.
Начиная с сегодняшнего дня операторы сотовой и других видов связи должны хранить записи звонков, SMS-сообщения и электронные сообщения пользователей, которые:
- указали при регистрации в сервисе российский паспорт и любой российский документ, удостоверяющий личность
- находятся на территории России
- указали телефонный номер, выданный российским оператором
- зарегистрировались или авторизовались через российский IP-адрес
А вот информация, которую обязаны хранить операторы и провайдеры:
- звуки
- видео
- изображения
- голосовая информация
- текстовые сообщения
- иные электронные сообщения
По сути, о каждом пользователе будет хранится внушительное досье со всеми звонками, постами на форумах, переданными файлами и с полной историей переписки.
Из органов, которые будут иметь доступ к такой информации по запросу, значится целый список ведомств: ФСБ, МВД, ФСО, ФСИН, СВР, таможня.
С 1 октября провайдеры обязаны будут хранить и пользовательский интернет-трафик в течение 30 дней. Средний же срок хранения варьируется от месяца до полугода.
Можно ли уберечь себя от такого принудительного вторжения в частную жизнь? Весьма проблематично. Мессенджеры с шифрованием, защищенные браузеры и использование продуктов и сервисов не сотрудничающих с российскими спецслужбами — все это лишь в теории гарантирует анонимность.
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Комментарии
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