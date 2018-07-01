Я нашел ошибку
Главные новости: 
Власти утвердили несколько новых дорожных знаков.
В России вступили в силу ограничения для неэкологичного транспорта
В кунгурском «Водоканале» сообщили, что подобный сбор «абсолютно законен» и производится он на основании приказа региональной службы по тарифам.
Пермского коммунальщика уволили после заявлений о плате за дождевую воду
Ещё не были на красочном и веселом карнавале в Самаре? Не упустите возможность!
В 20:00 стартует танцевальное шествие от площади Революции
Путин и Администрация президента перешли на платежные карты «Мир»
Путин и Администрация президента перешли на платежные карты «Мир»
Следить за его исполнением будет специально созданная рабочая группа.
Путин утвердил национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы
Перед матчем игроки сборной России рассказали, за счет чего можно выиграть у одного из фаворитов.
Сборная России в воскресенье, 1 июля, сыграет в 1/8 финала чемпионата мира против Испании
«Секс будет рассматриваться как преступление, если он не был добровольным со стороны обоих партнеров, независимо от того, применялось ли насилие или угрозы».
Закон об обязательном согласии на секс вступил в силу в Швеции
Десять главных футбольных песен ЧМ-2018.
От «Ленинграда» до Высоцкого
сегодня  Воскресенье, 1 июля, 18:42
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +32 °C, Тольятти  +32 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 01/07:
USD 62.76
-0.53
EUR 72.99
-0.1
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Поздравляем! Теперь сотовые операторы России вас официально прослушивают

1 июля 2018 15:15
238
Из органов, которые будут иметь доступ к такой информации по запросу, значится целый список ведомств: ФСБ, МВД, ФСО, ФСИН, СВР, таможня.
На календаре 1 июля. Тот самый день, когда вступает в силу один из самых обсуждаемых законов (вернее его самая «жесткая» часть), предложенных депутатом Ириной Яровой, сообщсет iphones.ru.

С 1 июля операторы связи и интернет-сервисы обязаны хранить данные пользователей и предоставлять информацию спецслужбам по запросу. Весь этот многомиллиардный проект проводится под эгидой борьбы с терроризмом.

Начиная с сегодняшнего дня операторы сотовой и других видов связи должны хранить записи звонков, SMS-сообщения и электронные сообщения пользователей, которые:

- указали при регистрации в сервисе российский паспорт и любой российский документ, удостоверяющий личность
- находятся на территории России
- указали телефонный номер, выданный российским оператором
- зарегистрировались или авторизовались через российский IP-адрес

А вот информация, которую обязаны хранить операторы и провайдеры:

- звуки
- видео
- изображения
- голосовая информация
- текстовые сообщения
- иные электронные сообщения

По сути, о каждом пользователе будет хранится внушительное досье со всеми звонками, постами на форумах, переданными файлами и с полной историей переписки.

Из органов, которые будут иметь доступ к такой информации по запросу, значится целый список ведомств: ФСБ, МВД, ФСО, ФСИН, СВР, таможня.

С 1 октября провайдеры обязаны будут хранить и пользовательский интернет-трафик в течение 30 дней. Средний же срок хранения варьируется от месяца до полугода.

Можно ли уберечь себя от такого принудительного вторжения в частную жизнь? Весьма проблематично. Мессенджеры с шифрованием, защищенные браузеры и использование продуктов и сервисов не сотрудничающих с российскими спецслужбами — все это лишь в теории гарантирует анонимность. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
1 июля 2018  18:13
В кунгурском «Водоканале» сообщили, что подобный сбор «абсолютно законен» и производится он на основании приказа региональной службы по тарифам.
Пермского коммунальщика уволили после заявлений о плате за дождевую воду
В кунгурском «Водоканале» сообщили, что подобный сбор «абсолютно законен» и производится он на основании приказа региональной службы по тарифам. Социум
38
1 июля 2018  17:42
Ещё не были на красочном и веселом карнавале в Самаре? Не упустите возможность!
В 20:00 стартует танцевальное шествие от площади Революции
Ещё не были на красочном и веселом карнавале в Самаре? Не упустите возможность!   Социум
114
1 июля 2018  17:36
Путин и Администрация президента перешли на платежные карты «Мир»
Путин и Администрация президента перешли на платежные карты «Мир»
  Социум
62
Весь список

Здравоохранение
1 июля 2018  15:10
Особенно подвержены тепловым ударам пожилые люди, дети и люди, имеющие сердечно-сосудистые заболевания.
Как уберечь себя от перегрева
 Особенно подвержены тепловым ударам пожилые люди, дети и люди, имеющие сердечно-сосудистые заболевания.  Здравоохранение
265
30 июня 2018  19:02
Из них 94 — иностранные граждане.
Более 1,5 тыс. человек получили медицинскую помощь на объектах ЧМ-2018 в Самаре
Из них 94 — иностранные граждане.  Здравоохранение
545
29 июня 2018  18:43
В Самарской области работают 19 центров здоровья.
350 пар «не дошли до ЭКО», потому что долгожданная беременность наступила после визита в центр здоровья
В Самарской области работают 19 центров здоровья.  Здравоохранение
357
Весь список
Новости медицины
25 июня 2018  20:01
Лечение рака в Израиле
Лечение рака в Израиле
 Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению.  Новости медицины
124
13 мая 2018  20:26
Основы выбора тонометров – для пожилых, активных людей
Основы выбора тонометров – для пожилых, активных людей
 Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни.  Новости медицины
205
8 мая 2018  16:24
Выбор роддома
 Сегодня будущая мама имеет возможность выбирать, в каком родильном доме ей рожать ребенка.  Новости медицины
200
Весь список
Туризм
30 июня 2018  09:36
Натали Турс» отменила чартерные программы
Натали Турс» отменила чартерные программы
Туроператор объяснил свое решение низкими финансовыми показателями чартеров, на которые сейчас приходится 20–30% от общего числа программ компании. Туризм
356
28 июня 2018  12:27
На сызранский фестиваль «Рыба-раки» приедет Международный Арт-поезд
На сызранский фестиваль «Рыба-раки» приедет Международный Арт-поезд
Его участники проведут для гостей фестиваля более 40 мастер-классов по разным направлениям. Туризм
392
28 июня 2018  11:21
В Самаре побили рекорд посещаемости бункера Сталина
В Самаре побили рекорд посещаемости бункера Сталина
Рекордную цифру зафиксировали 27 июня. Туризм
374
Весь список
Образование
29 июня 2018  15:25
В Большом Кремлевском дворце Президент России лично поздравил выпускников с окончанием обучения и сказал напутственные слова.
Курсант СЮИ представлял ведомство и область на торжественном приеме у президента России
В Большом Кремлевском дворце Президент России лично поздравил выпускников с окончанием обучения и сказал напутственные слова.  Образование
286
27 июня 2018  16:31
Наибольшее количество наивысших результатов на ЕГЭ показали выпускники Самарского медико-технического лицея (5 результатов) и гимназии №1 (4 результата).
788 выпускников самарских школ награждены медалями «За особые успехи в учении»
Наибольшее количество наивысших результатов на ЕГЭ показали выпускники Самарского медико-технического лицея (5 результатов) и гимназии №1 (4 результата).   Образование
605
26 июня 2018  21:10
Дмитрий Азаров также пожелал выпускникам осознанно и ответственно подойти к выбору будущей профессии.
Сегодня медали из рук Дмитрия Азарова получили 26 «золотых» выпускников
Дмитрий Азаров также пожелал выпускникам осознанно и ответственно подойти к выбору будущей профессии. Образование
774
Весь список

Культура
29 июня 2018  13:18
В Самаре отпразднуют Сабантуй
В Самаре отпразднуют Сабантуй
Праздник состоится в парке Гагарина. Культура
371
29 июня 2018  11:54
Для иностранных болельщиков любимые песни россиян исполнит хор Самарского университета
Для иностранных болельщиков любимые песни россиян исполнит хор Самарского университета
 Музыканты поддержат гостей и жителей города, направляющихся посмотреть матчи 1/8 финала Чемпионата Мира по футболу. Культура
424
28 июня 2018  13:04
Новый директор Самарского областного художественного музея рассказала о планах
Новый директор Самарского областного художественного музея рассказала о планах
Она пообещала сохранить партнерские отношения со всеми крупными российскими музеями. Культура
300
Весь список
Мода
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
759
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1055
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
1015
Весь список


Видео
1 июля 2018  11:11
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
Местные жители гадают, что стало причиной явления.
Происшествия
1173
25 июня 2018  10:34
Сборная России показала, как их встретили в Самаре Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице.
Сборная России показала, как их встретили в Самаре
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. 
ЧМ-2018
2024
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
703
19 июня 2018  12:28
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке Спасли застрявших случайные прохожие.
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке: видео
Спасли застрявших случайные прохожие. 
Происшествия
787
16 июня 2018  10:03
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка.
Транспорт
214
11 июня 2018  10:54
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина.
Социум
146
Весь список

Фоторепортажи
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
840
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1321
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
2528
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
134
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
515
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
804
Весь список

Мероприятия
В Тольятти пройдет городской праздник «День семьи, любви и верности»
Тольяттинские ходоки Игорь и Ольга Агишевы провели акцию в поддержку сборной команды РФ по футболу
В Самаре в парке Гагарина отметили юбилейный Сабантуй
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Июль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда