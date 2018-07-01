Поздравляем! Теперь сотовые операторы России вас официально прослушивают

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С 1 июля операторы связи и интернет-сервисы обязаны хранить данные пользователей и предоставлять информацию спецслужбам по запросу. Весь этот многомиллиардный проект проводится под эгидой борьбы с терроризмом.Начиная с сегодняшнего дня операторы сотовой и других видов связи должны хранить записи звонков, SMS-сообщения и электронные сообщения пользователей, которые:- указали при регистрации в сервисе российский паспорт и любой российский документ, удостоверяющий личность- находятся на территории России- указали телефонный номер, выданный российским оператором- зарегистрировались или авторизовались через российский IP-адресА вот информация, которую обязаны хранить операторы и провайдеры:- звуки- видео- изображения- голосовая информация- текстовые сообщения- иные электронные сообщенияПо сути, о каждом пользователе будет хранится внушительное досье со всеми звонками, постами на форумах, переданными файлами и с полной историей переписки.Из органов, которые будут иметь доступ к такой информации по запросу, значится целый список ведомств: ФСБ, МВД, ФСО, ФСИН, СВР, таможня.С 1 октября провайдеры обязаны будут хранить и пользовательский интернет-трафик в течение 30 дней. Средний же срок хранения варьируется от месяца до полугода.Можно ли уберечь себя от такого принудительного вторжения в частную жизнь? Весьма проблематично. Мессенджеры с шифрованием, защищенные браузеры и использование продуктов и сервисов не сотрудничающих с российскими спецслужбами — все это лишь в теории гарантирует анонимность.