Поздравление врио министра культуры Самарской области Сергея Филиппова с Днем знаний
1 сентября 2018 13:08
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Поздравляю вас с началом нового учебного года! День знаний неразрывно связан с новыми начинами и возможностями. Это время строить планы и ставить интересные творческие задачи.
За прошедший учебный год преподавательский состав и учащиеся учреждений культуры Самарской области неоднократно демонстрировали свои таланты и профессионализм в области искусства, побеждая в различных всероссийских и международных конкурсах. Надеюсь, что новый учебный год станет еще более результативным и ярким на события.
От всей души желаю вам хорошего настроения, интересной и плодотворной работы, творческих свершений, успехов и благополучия!
Врио министра культуры
Самарской области С.В.Филиппов
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