Поздравление врио губернатора Самарской области с Международным днем студентов
17 ноября 2017 17:42
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От всей души поздравляю вас с Международным днем студентов!
Студенчество объединяет самую активную, ответственную, позитивно мыслящую и талантливую часть нашей молодежи. Ваш творческий потенциал, самоотдача и энтузиазм, ваша устремленность к новым высотам – вот тот ресурс, который позволяет решать задачи любой сложности.
Очень скоро вам предстоит взять на себя ответственность застрану, за Самарскую область, совершить прорыв в экономику будущего, сделать Россию по-настоящему сильной и конкурентоспособной, а наш регион – одним из самых благополучныхи процветающих.
На прошедшем недавно в Сочи Всемирном фестивале молодёжи и студентов Президент России Владимир Владимирович Путин отметил, что конкурентные преимущества сегодня получают те, кто обладает так называемыми soft skills. Это гибкое мышление, высокая самоорганизация, умение работать в условиях многозадачности. Наша цель – датьвозможность таким людям реализовать свой потенциал здесь, в Самарской области.
На это нацелена работа с кадровым резервом, которая активно ведется на федеральном, региональном, местном уровне. Призываю вас включаться в эту работу, заявлять о себе. Будьте уверены: если вы активны, неравнодушны, хотите изменить мир к лучшему – мы обязательно вас поддержим и поможем развить ваши таланты и навыки.
Все вы разные. Одним ближе научно-исследовательская работа, другим – технологии и производство, третьим – муниципальная и государственная служба, четвертым – волонтерство и социальное проектирование. Но, в какой отрасли вы бы ни были сильны, вы должны твердо знать – ваш потенциал нужен Самарской области. Уверен: вместе мы способны на многое!
Пусть сбудутся ваши самые заветные мечты! Искренне желаю вам здоровья, счастья, успехов в учебе!
Временно исполняющий обязанности Губернатора Самарской области Д.И. Азаров
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