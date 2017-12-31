Поздравление врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с Новым годом

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Уходит в историю 2017 год. Для каждого из нас он был отмечен личными событиями и достижениями, радостями и победами. Многое из того, что принес 2017-й, важно для всех, кто живет в Самарской области, считает ее своим домом. Я говорю о переменах, которые произошли в регионе благодаря вашей активности и поддержке.Вместе с вами мы задали новый импульс развитию нашей малой Родины. Определили цели и задачи, которые нам предстоит решать вместе. Мы благоустраивали дворы и общественные пространства. Развивали производства и создавали новые рабочие места. Открывали больницы, школы и детские сады.Еще больше важных и, безусловно, позитивных событий принесет нам год 2018-й. Мы видим, как много инициатив, касающихся благополучия каждого без исключения гражданина страны, выдвигает Президент России Владимир Владимирович Путин. Это создание комфортной городской среды, строительство безопасных и качественных дорог, повышение уровня доходов людей, беспрецедентная поддержка семей с детьми. Самарская область продолжит активную работу по каждому из этих направлений.Больше ресурсов мы направим на адресную помощь нашим пенсионерам, ветеранам, людям с ограниченными возможностями здоровья. Мы обязательно поддержим сельчан, местных товаропроизводителей. Всех, кто своим трудом преумножает промышленную, научную и культурную славу региона.В наступающем году в Самарской области пройдёт праздник мирового масштаба – игры Чемпионата Мира по футболу. Мы уже многое сделали для того, чтобы наверстать упущенное и подготовить город к приему гостей. Уверен - мы достойно примем Чемпионат на самарской земле, встретим десятки тысяч болельщиков со всего мира, проведем это событие на самом высоком уровне.В 2018 году всем нам предстоит сделать выбор в пользу успешного развития региона и страны. Избрать Президента Российской Федерации. На каждом из нас лежит огромная ответственность за выбор пути развития страны, за выбор Главы государства. Искренне рассчитываю, что каждый гражданин, живущий в Самарской области, исполнит свой долг - ради будущего России, будущего наших детей и внуков.Дорогие земляки! Благодарю вас за поддержку, которую я чувствую каждый день! Ваша энергия, жизнелюбие, готовность вместе преодолевать любые сложности дает мне уверенность в том, что мы справимся с любыми задачами. Наш регион должен стать не только одним из самых высокотехнологичных и развитых в стране, но и, самое главное, - комфортным для жизни. Чтобы людям нравилось здесь жить и работать, воспитывать детей и внуков, чтобы каждый получал поддержку государства в тех вопросах, которые его волнуют больше всего.Новый год – это семейный праздник, который встречают в кругу самых близких людей. Пусть в наших домах всегда звучит детский смех, а все проблемы решаются сообща, благодаря поддержке друзей и родных. От всего сердца желаю вам счастья, добра, семейного благополучия. А нашему родному региону – мира и процветания.С праздником вас! С Новым 2018 годом!Врио губернатора Самарской области Д.И. Азаров