Поздравление врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с Днем защитника Отечества

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Этот день олицетворяет собой героическую историю России, неразрывную связь поколений, мощь и славу наших Вооруженных Сил. Он уже давно перерос рамки профессионального праздника военнослужащих и стал поистине всенародным. В каждой российской семье есть люди, которые отдали свой долг Родине – это и кадровые военные, и солдаты, проходящие срочную службу, и конечно, ветераны.Сегодня наша Армия и Флот обеспечивают надёжную защиту суверенитета и национальных интересов Российской Федерации, охраняют мирную жизнь граждан, ведут непримиримую борьбу с международным терроризмом. На государственном уровне самое серьезное внимание уделяется укреплению Вооруженных Сил РФ. Растет боеготовность Российской армии, крепнет ее боевой дух. Говоря о роли страны на мировой арене, мы вновь испытываем законное чувство гордости.Совсем скоро нам предстоят выборы Президента Российской Федерации. Важно помнить, что в этот день воля народа определит не только Главу государства, но и Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ.Уверен, что воинская доблесть и мужество бойцов и офицеров, опыт и высочайший профессионализм командования будут и впредь способствовать укреплению оборонной мощи России. А консолидация нашего общества, созидательный труд каждого из нас будет залогом укрепления и процветания Самарской области, счастливого и безмятежного будущего наших детей и внуков.Дорогие земляки! От всей души желаю вам мирного неба над головой, здоровья и благополучия вам и вашим близким!