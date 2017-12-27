Поздравление врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с Днем спасателя Российской Федерации

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Решая сложные, ответственные задачи, связанные с предупреждением чрезвычайных ситуаций и ликвидацией последствий стихийных бедствий, техногенных катастроф, аварий, вы каждый день оберегаете безопасность, спокойствие, здоровье и жизни наших граждан.Зачастую вам приходится работать в сложной обстановке, сопряженной с серьезным риском для жизни. При этом вы неизменно проявляете свои лучшие качества – решительность, мужество, героизм, готовность по первому зову, в любую минуту прийти на помощь людям.Ваши знания и опыт, умение хладнокровно и точно действовать в экстремальной ситуации заслужили искреннюю признательность жителей губернии, глубочайшее уважение к профессии спасателя.Региональное Правительство и впредь будет оказывать поддержку в решении задач, стоящих перед подразделениями МЧС России.Позвольте выразить вам искреннюю признательность за ваш самоотверженный труд, за мастерство и выдержку при выполнении служебного долга. Хотелось бы, чтобы слова благодарности вы слышали не только по праздникам, но и каждый день - от простых людей, которых вы защищаете и ради спокойствия которых трудитесь.От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в службе на благо Отечества!Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Д.И. Азаров