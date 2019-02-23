Поздравление полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе с Днем защитника

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Сегодня мы славим тех, кто сражался за Победу на полях Великой Отечественной войны и с честью выполнял свой долг в «горячих точках». Поздравляем всех, кто охраняет покой нашей страны в мирное время, неся службу в армии и на флоте.Все они — защитники, пример отваги и доблести для ребят, которые растут сегодня.Наши слова благодарности также тем, кто посвятил свою жизнь, силы, знания и опыт укреплению и развитию оборонно-промышленного комплекса России.И конечно, в этот день мы с теплом и любовью думаем о тех, кто верно ждет своих защитников со службы, кто своей заботой и нежностью помогает им переносить трудности воинской жизни, вдохновляет на новые подвиги. Дорогие ветераны и защитники нашего Отечества!Желаю вам крепкого здоровья и счастья, новых успехов в службе и труде!Игорь Комаров