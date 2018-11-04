Поздравление полномочного представителя Президента РФ в ПФО с Днем народного единства

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Поздравляю всех жителей Приволжского федерального округа с Днем народного единства!Этот праздник единения народов России напоминает нам о событиях начала XVII века, когда решалась судьба страны, определялось ее будущее. И сейчас, в ХХI веке, актуален призыв Кузьмы Минина «Купно за едино!» Уважая всех представителей народов России, уважая национальное и конфессиональное разнообразие нашей страны, мы строим прочную основу дальнейшего укрепления и процветания Родины.Приволжский федеральный округ — яркий пример того, как люди разных национальностей и разного вероисповедания мирно живут и трудятся на родной земле.Глава государства поставил перед нами задачу социального и экономического прорыва, и для ее реализации необходимо объединение усилий всех, кому дорога Россия, ее прошлое, настоящее и будущее, всех, кто готов отдавать свои силы и знания для благополучия своей страны.Желаю всем мира, счастья, благополучия и успехов в труде на благо Отечества!Игорь Комаров.