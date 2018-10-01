Поздравление губернатора Дмитрия Азарова с Днем пожилого человека

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Это еще раз напоминает о том, как много сделали для нас, нашей губернии и всей России представители старшего поколения – бабушки и дедушки, отцы и матери, учителя и наставники.Дорогие ветераны! Мы бесконечно благодарны вам за подвиг в годы Великой Отечественной войны, самоотверженный труд по восстановлению страны, укреплению ее экономического потенциала, за целеустремленность, мужество и родительскую заботу, которые позволили создать основу сегодняшней жизни и благополучия наших семей.Вы честно трудились, воспитывали детей, радовались общим успехам, верили в светлое будущее и делали все для того, чтобы оно наступило. Наша задача – сохранить и преумножить плоды вашего труда, воспитать достойных продолжателей ваших созидательных дел.Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отметил: «Наш нравственный долг – всемерно поддержать старшее поколение, которое внесло огромный вклад в развитие страны. У пожилых людей должны быть достойные условия для активного, здорового долголетия». Правительство региона ведет системную работу в этом направлении. Каждый из нас должен сделать так, чтобы люди серебряного возраста чувствовали свою востребованность, всегда были окружены вниманием и душевным теплом.России, Самарской области очень нужны ваши знания, огромный жизненный и профессиональный опыт, человечность и глубокое понимание преемственности истории, помогаю­щее сохранить живую связь поколений.Пусть всегда с вами рядом будут любящие и заботливые дети, внуки и друзья! Желаю вам крепкого здоровья, счастья и всего самого доброго!Губернатор Самарской области Д.И.Азаров