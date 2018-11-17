Поздравление Дмитрия Азарова с Международным днем студентов

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Студенчество традиционно объединяет в своих рядах самую активную, инициативную, талантливую молодёжь, которая отличается готовностью учиться и работать, воплощать в жизнь самые смелые идеи и проекты.Сегодня одним из наших приоритетов является создание условий для самореализации и раскрытия таланта каждого человека. Для решения этой задачи, поставленной Президентом В.В.Путиным, в нашем регионе есть все необходимое.У нас сложилось мощное ядро вузов, обеспечивающих кадрами стратегически важные отрасли экономики и ставших институтами инновационного развития. Основа региональной высшей школы – Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П.Королева, два опорных вуза – СамГТУ и Тольяттинский госуниверситет. Особое место в региональной системе образования занимает СамГМУ – опорный вуз научно-образовательного медицинского кластера.Проявить активность можно не только в учебной деятельности. В Самарской области регулярно проводятся молодежные слеты и форумы, создаются современные электронные платформы, направленные на поддержку общественных инициатив. Мы актвно участвуем в федеральных конкурсах, таких как «Лидеры России», движение WorldSkills и многих других интересных проектах.Мы и в дальнейшем будем создавать все условия для того, чтобы каждый из вас мог состояться и как профессионал, и как гражданин, и как разносторонняя личность. Именно вам, сегодняшним студентам, предстоит обеспечить инновационный прорыв, который выведет Россию в число стран-лидеров научно-технологического развития. Вы – будущее губернии, главный двигатель поступательного развития и высокой конкурентоспособности нашего региона и страны в целом. Уверен, вместе у нас получится!Счастья вам, здоровья, грандиозных планов и успехов в освоении избранной профессии!Губернатор Самарской области Д.И.Азаров