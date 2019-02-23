Поздравление Дмитрия Азарова с Днём защитника Отечества

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Этот праздник олицетворяет собой славные боевые традиции наших Вооружённых Сил, величие истории Российского государства, неразрывную связь поколений. Его всенародный характер отражается в словах любимой многими песни – «нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой», в фотографиях родных и близких в военной форме, которые есть в каждом семейном альбоме.Сегодня значение Вооружённых Сил для обеспечения безопасности, мирного созидательного труда наших граждан трудно переоценить. Современная, боеспособная, заметно окрепшая за последние годы армия является гарантом независимости внешнеполитического курса России, обеспечивая надёжную защиту суверенитета, территориальной целостности и национальных интересов нашей страны.Глава государства, Верховный Главнокомандующий Владимир Владимирович Путин, Правительство Российской Федерации делают всё для того, чтобы наши армия и флот были мобильными и хорошо подготовленными, способными ответить на любые военные угрозы и вызовы. Большое значение уделяется оснащению Вооружённых Сил самым современным, зачастую не имеющим аналогов вооружением и техникой. Эти системы основаны на уникальных достижениях наших учёных, инженеров, конструкторов и в настоящее время продолжают совершенствоваться.Успешно решают задачи боевой подготовки, честно выполняют свой служебный долг, обеспечивая безопасность и мирную, спокойную жизнь наших граждан, воины 2-й гвардейской общевойсковой Краснознамённой армии, других частей и соединений, дислоцированных на территории Самарской области.Сегодняшним защитникам Отечества подрастает и достойная смена – это юнармейцы, участники патриотических клубов и военно-исторических объединений, поисковики, студенты и школьники с активной жизненной позицией. Я искренне благодарен всем педагогам, наставникам, и конечно, нашим дорогим ветеранам, за огромный вклад в военно-патриотическое воспитание молодёжи, организацию памятных мероприятий, имеющих большой общественный резонанс.Уверен, что укрепление оборонной мощи России, консолидация нашего общества вокруг решения задач, поставленных главой государства, созидательный труд каждого из нас и впредь будут залогом развития и процветания родной земли, всего нашего Отечества.Дорогие земляки! От всей души желаю вам здоровья, благополучия, стабильности, счастливой жизни под мирным небом!Губернатор Самарской области Д.И.Азаров