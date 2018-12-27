Поздравление Дмитрия Азарова с Днём спасателя Российской Федерации

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От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!Подразделения МЧС России всегда находятся в постоянной готовности прийти на помощь людям, оказать поддержку тем, кто столкнулся с последствиями природных стихий, техногенных катастроф или вооружённых конфликтов.Ваша работа требует высочайшего профессионализма, предельной собранности, умения быстро принять единственно правильное решение в условиях самой сложной обстановки, а если понадобится – с риском для жизни выполнить поставленную задачу.В этом году сотрудники ведомства успешно выполнили все поставленные перед ними задачи, главная из которых – подготовка и проведение на территории региона Чемпионата мира по футболу. Безукоризненная организация и отсутствие чрезвычайных ситуаций – огромная заслуга, в том числе, и самарских спасателей.Убеждён, что работники службы и в дальнейшем будут образцово выполнять свои обязанности, воспитывать молодые кадры на лучших традициях ведомства, надёжно обеспечивать спокойствие и безопасность наших граждан.Хочу выразить вам искреннюю благодарность за ваш нелегкий самоотверженный труд, преданность своему делу и верность служебному долгу.Желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья и благополучия, успехов в служении Отечеству!Губернатор Самарской области Д.И.Азаров