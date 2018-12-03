Поздравление Дмитрия Азарова с Днем юриста

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Примите мои искренние поздравления! Этот праздник объединяет прокуроров и судей, адвокатов и сотрудников правоохранительных органов, юристов предприятий и организаций, многих других представителей юридического сообщества.Современное общество невозможно представить себе без профессии юриста. Именно от вашего вклада в развитие России как современного правового государства во многом зависит успех проводимых в стране преобразований, социальное самочувствие наших граждан, уровень доверия населения к власти. Вашим трудом воплощаются в жизнь принципы торжества и верховенства закона, оберегаются основы государственности.Сегодня нам необходимо вместе решать важнейшие задачи по развитию региона: создавать условия для комфортного ведения бизнеса и притока инвестиций, обеспечения безопасности и повышения уровня жизни наших земляков.Работа юриста требует высочайшего профессионализма, настойчивости, гражданской зрелости и полной самоотдачи. Выражаю слова глубочайшей признательности всем, кто делом своей жизни избрал служение закону и справедливости.От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, мира и добра!Губернатор Самарской области Д.И. Азаров