Поздравление Дмитрия Азарова с Днем таможенника РФ

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Уважаемые сотрудники и ветераны таможенной службы! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!В этом году вы отмечаете сразу две знаковые даты — 365 лет таможенной службе в России и 25 лет с момента создания самарской таможни. Ваша эффективная, четкая, слаженная работа является залогом экономической безопасности региона и страны, защиты отечественных производителей от недобросовестной конкуренции, эффективным регулятором внешней торговли.Сформировавшийся у нас транспортный узел, высокий пассажиропоток, большой объем транзитных грузов накладывает огромную ответственность на работников Самарской таможни. От вашего труда во многом зависит наполняемость бюджета, уровень развития внешнеэкономических связей региона, инвестиционная привлекательность нашей губернии.Мы гордимся тем, что самарская таможня считается одной из лучших не только в Приволжском федеральном округе, но и в Российской Федерации. Это – закономерный результат вашего труда, ответственного отношения к делу.Дорогие земляки! Искренне благодарю вас за честную службу на благо Самарской губернии, на благо России! Уверен, что вы сохраните верность профессиональному долгу, будете и впредь всегда успешно справляться с поставленными задачами!От всей души желаю вам здоровья, энергии, успешной службы и достижения всех намеченных целей!ГубернаторСамарской области Д.И. Азаров