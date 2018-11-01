Поздравление Дмитрия Азарова с Днем судебного пристава России

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Примите мои поздравления с профессиональным праздником!Институт судебных приставов, имеющий в России полуторавековую историю, играет крайне важную роль в деле защиты государственных интересов и прав граждан.Создавая условия для надлежащего обеспечения правосудия, вы тем самым способствуете укреплению правовых основ государства, наполнению бюджетов всех уровней, укреплению экономического потенциала и повышению инвестиционной привлекательности Самарской области.Судебных приставов нашего региона всегда отличало в высшей степени ответственное отношение к своим должностным обязанностям. Уверен, что вы и в дальнейшем будете успешно решать задачи в сфере обеспечения эффективности и авторитета судебной системы.Искренне благодарю вас за честность, выдержку, мужество, профессионализм и бескомпромиссность при исполнении своего служебного долга.От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, оптимизма, благополучия и всего самого лучшего!Губернатор Самарской области Д.И. Азаров