Поздравление Дмитрия Азарова с Днем российской науки

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Именно в этот день в феврале 1724 года Указом правительствующего Сената по распоряжению Петра I в России была основана Академия наук. Почти трехсотлетняя история развития научных знаний в нашей стране богата именами великих ученых и эпохальными открытиями, на многие годы предопределившими магистральные направления научно-технического прогресса всего человечества.И сегодня мы ждём от науки решений, которые могут придать новую динамику развитию России. Как сказал наш Президент Владимир Владимирович Путин, «нам нужны прорывные открытия и разработки, которые позволят создать отечественную продукцию мирового уровня, сформировать мощную технологическую и производственную базу, модернизировать транспортную инфраструктуру». Но главное — научные исследования и открытия должны служить на благо человечества, повышать качество жизни людей.Серьезный вклад в развитие отечественной и мировой науки традиционно вносит Самарская область — один из признанных научно-исследовательских центров нашей страны. Самарская область обладает высоким инновационным и образовательным потенциалом, основой которого является вузовская, академическая, отраслевая наука, а также специализированные подразделения промышленных организаций.Значительные интеллектуальные, материальные, кадровые ресурсы нашего региона позволяют решать самые серьезные задачи в промышленности, медицине, нефтехимии, проводить передовые разработки в области высоких технологий. Многое сделано и для того, чтобы наши научные институты, университеты работали в прочной связке с предприятиями реального сектора экономики, а исследования всегда предполагали практическое применение и отвечали запросам завтрашнего дня.Развитие научных и технологических заделов является безусловным приоритетом для региональных властей. Регион принимает самое активное участие в реализации национальных проектов «Наука», «Образование», «Цифровая экономика». Мы перестроили работу Совета по науке, технологиям и высшему образованию и наделили его широкими полномочиями. В регионе ведется работа по созданию Самарского федерального исследовательского центра РАН. Кроме того, планируем создать Региональное агентство наук и технологий Самарской области, которое должно стать единым центром, определяющим вектор развития научно-технологического комплекса региона.Большое внимание уделяется поддержке творчески одаренной молодежи в сфере науки, техники и технологий. В Самаре и Тольятти открыта инновационная образовательная площадка для интеллектуального развития детей и подростков «Кванториум», реализуются областные научно-образовательные программы «Взлет» и «Полёт». Правительство Самарской области оказывает поддержку талантливым студентам, аспирантам и ученым, предоставляя им гранты, денежные выплаты, стипендии и премии.Мы гордимся богатой историей и славными традициями вузов и научно-исследовательских институтов Самарской области и той высокой оценкой, которую они неизменно получают на российском и международном уровне. Залог их развития — труд большого коллектива самарских ученых, людей одаренных, профессиональных, целиком преданных своему служению.Дорогие друзья! Выражаю вам искреннюю благодарность за упорный каждодневный труд, за вашу созидательную энергию и стремление передавать знания и опыт молодому поколению!От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых открытий и значимых научных достижений на благо нашей Родины!Губернатор Самарской области Д.И.Азаров