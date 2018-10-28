Поздравление Дмитрия Азарова с Днем работников автомобильного и городского пассажирского транспорта

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Роль автотранспортного комплекса в жизни нашей губернии трудно переоценить. С его помощью осуществляются грузовые и пассажирские перевозки, обеспечивается развитие промышленности, сельского хозяйства, стройиндустрии, торговли и социальной сферы.Ежедневно водители и диспетчеры, руководители, инженерно-технические работники автопредприятий вносят достойный вклад в укрепление экономического потенциала Самарской области, повышение качества жизни наших земляков.Особых слов благодарности работники автомобильного и городского пассажирского транспорта заслуживают в связи с подготовкой и проведением Чемпионата мира по футболу. За время проведения матчей мирового первенства на трамваях и автобусах было перевезено к стадиону «Самара Арена» и обратно почти 460 тысяч человек. Ваша работа в период проведения Чемпионата заслуживает самых высоких оценок! Вы еще раз доказали, что невыполнимых задач для вас нет.Уверен, что ваши профессиональные качества, ответственное отношение к делу, выдержка, умение быстро ориентироваться в самой сложной обстановке и принимать правильные решения и в дальнейшем позволят вам добиваться высоких результатов в работе.Правительство области и впредь будет активно поддерживать автотранспортную отрасль, развивая дорожную инфраструктуру региона и обновляя подвижной состав городского наземного транспорта.От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, безаварийной работы и хороших дорог!Губернатор Самарской областиД.И. Азаров