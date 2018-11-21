Поздравление Дмитрия Азарова с Днем работника налоговых органов Российской Федерации

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Налоговая служба на всех этапах своей истории бдительно стояла на страже государственных интересов. И сегодня напряженная работа налоговиков, их вклад в формирование бюджетов всех уровней остается важнейшим элементом развития Самарского края и страны в целом.Высокий уровень собираемости налогов – это один из ключевых показателей эффективности управления той или иной территорией, обеспечивающий реализацию планов экономического развития, выполнение социальных обязательств перед гражданами. Поэтому от вашей успешной деятельности во многом зависят стабильность в обществе и благополучие людей.В налоговой службе губернии работают компетентные, ответственные, добросовестные специалисты. Уверен, что накопленный вами опыт, преданность делу, умение использовать в повседневной практике передовые технологии налогового администрирования позволят вам и впредь успешно решать задачи, стоящие перед Федеральной налоговой службой России по Самарской области.От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, семейного счастья и новых успехов в работе на благо нашего Отечества!Губернатор Самарской области Д.И. Азаров