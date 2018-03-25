Я нашел ошибку
Главные новости: 
В рамках проекта, который продлится до конца года, состоятся творческие встречи с деятелями отечественного балета, показы игровых и документальных фильмов, посвященных искусству танца.
В СОУНБ откроется выставочный проект «Русский балет – вдохновенный рисунок танца» к 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа
По данным полицейских, цистерна была пуста. На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники ДПС. Подробности ДТП устанавливаются.
В Алексеевском районе на трассе "УАЗ "Патриот" врезался в автоцистерну, внедорожник загорелся
Уважаемые работники культуры и ветераны отрасли! Примите мои поздравления с профессиональным праздником!
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем работника культуры России
Ознакомьте членов семьи с правилами поведения при организованной и индивидуальной эвакуации, а так же в случае внезапного и бурно развивающегося наводнения.
МЧС: Как подготовиться к паводку?
Самарец убил жену в квартире и пытался ранить себя ножом Трагедия произошла на территории Куйбышевского района.
Самарец убил жену в квартире и пытался ранить себя ножом
Жительница Приволжского района ударила подругу по голове табуретом из ревности Пострадавшая попала в больницу.
Жительница Приволжского района ударила подругу по голове табуретом из ревности
На дачном массиве в Самарской области вор похитил сварочный аппарат и шлифмашинку
На дачном массиве в Самарской области вор похитил сварочный аппарат и шлифмашинку
В Самаре проснулись бабочки А в Самарской Луке встретили божью коровку.
В Самаре проснулись бабочки
сегодня  Воскресенье,25 марта, 13:55
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  0 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 25/03:
USD 57.11
0.27
EUR 70.43
0.12
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Поздравление Дмитрия Азарова с Днем работника культуры России

25 марта 2018 13:04
95
Уважаемые работники культуры и ветераны отрасли! Примите мои поздравления с профессиональным праздником!
Уважаемые работники культуры и ветераны отрасли!

Примите мои поздравления с профессиональным праздником!

Творческий труд подобно произведениям искусства – бесценен. Каждый из вас своим талантом, мастерством, ответственным и трепетным отношением к своему делу преумножает культурное наследие нашего региона и страны. Благодаря вам десятки, сотни тысячи наших земляков живут богатой культурной жизнью, имеют возможность видеть шедевры прошлых эпох, узнавать современные формы живописи, литературы, музыки, сценического искусства.

Культура Самарской области – это отдельный предмет гордости для каждого гражданина. Наше наследие и активная творческая жизнь современности известны далеко за пределами губернии. Фестивали «Мстиславу Ростроповичу», «Соль земли», «Рожденные в сердце России», Грушинский фестиваль стали визитными карточками, поистине брендами региона на всероссийском и мировом уровне. Особый волжский колорит имеют наши фестивали баянной музыки «Виват, баян!» и областной фестиваль «Душа баяна». Я абсолютно уверен, что самарская земля будет и впредь рождать все новые и новые таланты.

Отдельную благодарность в этот день я адресую педагогам дополнительного образования, работникам музеев, библиотек, домов культуры. Без вашего труда, энергии, высочайшего профессионального уровня невозможно говорить о воспитании новых поколений патриотов, достойных граждан великой России. Во многом благодаря вашему вкладу, сохранению культурного кода страны наша держава во все времена остается сильным суверенным государством, которое свято хранит свои традиции и устремлено в будущее.

Дорогие друзья! Искренне благодарю вас за верность долгу, профессионализм и подвижничество, за любовь к родному краю и высокое служение людям! От всей души желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия, вдохновения и новых творческих успехов!

Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Д.И. Азаров

 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
25 марта 2018  13:45
В рамках проекта, который продлится до конца года, состоятся творческие встречи с деятелями отечественного балета, показы игровых и документальных фильмов, посвященных искусству танца.
В СОУНБ откроется выставочный проект «Русский балет – вдохновенный рисунок танца» к 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа
В рамках проекта, который продлится до конца года, состоятся творческие встречи с деятелями отечественного балета, показы игровых и документальных фильмов,... Социум
8
25 марта 2018  13:04
Уважаемые работники культуры и ветераны отрасли! Примите мои поздравления с профессиональным праздником!
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем работника культуры России
Уважаемые работники культуры и ветераны отрасли! Примите мои поздравления с профессиональным праздником!   Социум
82
25 марта 2018  12:50
Ознакомьте членов семьи с правилами поведения при организованной и индивидуальной эвакуации, а так же в случае внезапного и бурно развивающегося наводнения.
МЧС: Как подготовиться к паводку?
Ознакомьте членов семьи с правилами поведения при организованной и индивидуальной эвакуации, а так же в случае внезапного и бурно развивающегося... Социум
93
Весь список

Здравоохранение
23 марта 2018  09:58
Бесплатное флюорографическое обследование проведут в самарском в СПИД-центре
Бесплатное флюорографическое обследование проведут в самарском в СПИД-центре
Можно будет сразу узнать результат. Здравоохранение
271
22 марта 2018  17:22
21 марта в Самарском областном клиническом центре профилактики и борьбы со СПИД состоялось торжественное мероприятие с участием ректора Самарского государственного медицинского университета, академика РАН Геннадия Котельникова, заведующих кафедрами и сотр
Самарскому СПИД-центру присвоен статус клинический
21 марта в Самарском областном клиническом центре профилактики и борьбы со СПИД состоялось торжественное мероприятие с участием ректора Самарского... Здравоохранение
496
22 марта 2018  12:20
Самарский СПИД-центр посетил академик РАН Геннадий Котельников
Самарский СПИД-центр посетил академик РАН Геннадий Котельников
Он вручил центру вручил Сертификат о присвоении статуса клинический. Здравоохранение
272
Весь список
Новости медицины
22 марта 2018  16:54
Лучшие ароматизаторы для электронных сигарет
Лучшие ароматизаторы для электронных сигарет
 Вкус генерируемого пара напрямую зависит от ароматических добавок в составе жидкости. Новости медицины
72
21 марта 2018  19:44
Препарат Ветмедин
Препарат Ветмедин
 Многие заводят в своем жилище животных. Они радуют нас, поднимают настроение, дарят приятные эмоции и преданны. И когда животные болеют, то это - настоящая беда... Новости медицины
93
19 марта 2018  21:47
7 домашних способов борьбы с астмой
7 домашних способов борьбы с астмой
 Для астмы характерны такие признаки как: кашель, затрудненное дыхание, приступы удушья. Если больному человеку вовремя не оказать помощь, он может умереть. Новости медицины
122
Весь список
Туризм
21 марта 2018  10:34
Самара вошла в первую пятерку городов для недорогих путешествий с детьми на весенние каникулы
Самара вошла в первую пятерку городов для недорогих путешествий с детьми на весенние каникулы
Российские туристы бронируют жилье в Самаре в дни весенних каникул в среднем на две ночи. Туризм
236
16 марта 2018  12:54
Финны предложили ввести безвизовый режим с Крымом Они хотели бы открыть на полуострове культурный центр.
Финны предложили ввести безвизовый режим с Крымом
Они хотели бы открыть на полуострове культурный центр. Туризм
423
14 марта 2018  12:56
Маршрут между Самарой и Тольятти впервые попал в тройку самых популярных в России среди любителей поездок с попутчиками
Маршрут между Самарой и Тольятти впервые попал в тройку самых популярных в России среди любителей поездок с попутчиками
Путешественники выбирали его в период недавних «длинных праздников». Туризм
315
Весь список
Образование
23 марта 2018  17:21
Бесплатные образовательные курсы предоставляет и Сбербанк, точнее его благотворительный фонд «Вклад в будущее». В начале марта фонд запустили Академию искусственного интеллекта. Курсы рассчитаны на школьников 7-11 класса, учителя смогут скачать необходимы
От рисования до искусственного интеллекта: учим ребенка с помощью всемирной паутины
Бесплатные образовательные курсы предоставляет и Сбербанк, точнее его благотворительный фонд «Вклад в будущее». В начале марта фонд запустили... Образование
237
23 марта 2018  10:38
Министрам Самарской области придется выучить историю региона
Министрам Самарской области придется выучить историю региона
В планах правительства – проводить образовательные семинары на базе учреждений отрасли. Образование
209
22 марта 2018  23:09
Ролики напоминают школьникам об основных особенностях процедуры экзамена, о минимальных баллах для получения аттестата и поступления в вуз, правилах поведения в пункте проведения экзамена, порядке подачи апелляции.
Рособрнадзор подготовил серию анимированных видеороликов о ЕГЭ-2018
 Ролики напоминают школьникам об основных особенностях процедуры экзамена, о минимальных баллах для получения аттестата и поступления в вуз, правилах... Образование
368
Весь список

Культура
24 марта 2018  12:40
Самарский театр Задумка примет участие в гала-спектакле в Москве
Самарский театр "Задумка" примет участие в гала-спектакле в Москве
Ребята выступят на сцене Большого театра. Культура
279
24 марта 2018  11:37
Актрисе и директору театра
Актрисе и директору театра "Самарская площадь" Наталье Носовой присвоили почетное звание
Теперь она Заслуженный артист Самарской области. Культура
322
23 марта 2018  14:01
XVIII Областные юношеские краеведческие чтения имени К.П. Головкина пройдут в Самаре
XVIII Областные юношеские краеведческие чтения имени К.П. Головкина пройдут в Самаре
Из 364 заявленных работ на очный допущены 302 работы учащихся из всех муниципальных образований региона.  Культура
230
Весь список
Мода
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
443
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
779
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
749
Весь список


Видео
12 марта 2018  12:45
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео Стадион обещают достроить к началу апреля.
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео
Стадион обещают достроить к началу апреля.
ЧМ-2018
1245
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
768
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
702
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1496
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
885
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
981
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1585
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
910
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
4175
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2377
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2833
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2718
Весь список

Мероприятия
Велотуристов приглашает Тольяттинская Велосипедная Кругосветка
В Самаре пройдет специализированная ярмарка вакансий для жителей Красноглинского района
В Самаре пройдет фольклорный фестиваль «Волжская мозаика»
Весь список
  • Благотворительынй спектакль д‘Артаньян
Популярное
за сегодня

НИА "Самара" представляет проект "100 наиболее влиятельных персон Самары и Самарской области". Итоги 3-го квартала 2013 года.

1609

НИА "Самара" представляет проект "100 наиболее влиятельных персон Самары и Самарской области". Итоги 2-го квартала 2013 года.

1603

На пост главы Самары претендуют 30 человек

1600
за неделю

НИА "Самара" представляет проект "100 наиболее влиятельных персон Самары и Самарской области". Итоги 3-го квартала 2013 года.

5090

НИА "Самара" представляет проект "100 наиболее влиятельных персон Самары и Самарской области". Итоги 2-го квартала 2013 года.

5085

На пост главы Самары претендуют 30 человек

5074
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда