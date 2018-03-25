Поздравление Дмитрия Азарова с Днем работника культуры России

95

Творческий труд подобно произведениям искусства – бесценен. Каждый из вас своим талантом, мастерством, ответственным и трепетным отношением к своему делу преумножает культурное наследие нашего региона и страны. Благодаря вам десятки, сотни тысячи наших земляков живут богатой культурной жизнью, имеют возможность видеть шедевры прошлых эпох, узнавать современные формы живописи, литературы, музыки, сценического искусства.Культура Самарской области – это отдельный предмет гордости для каждого гражданина. Наше наследие и активная творческая жизнь современности известны далеко за пределами губернии. Фестивали «Мстиславу Ростроповичу», «Соль земли», «Рожденные в сердце России», Грушинский фестиваль стали визитными карточками, поистине брендами региона на всероссийском и мировом уровне. Особый волжский колорит имеют наши фестивали баянной музыки «Виват, баян!» и областной фестиваль «Душа баяна». Я абсолютно уверен, что самарская земля будет и впредь рождать все новые и новые таланты.Отдельную благодарность в этот день я адресую педагогам дополнительного образования, работникам музеев, библиотек, домов культуры. Без вашего труда, энергии, высочайшего профессионального уровня невозможно говорить о воспитании новых поколений патриотов, достойных граждан великой России. Во многом благодаря вашему вкладу, сохранению культурного кода страны наша держава во все времена остается сильным суверенным государством, которое свято хранит свои традиции и устремлено в будущее.Дорогие друзья! Искренне благодарю вас за верность долгу, профессионализм и подвижничество, за любовь к родному краю и высокое служение людям! От всей души желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия, вдохновения и новых творческих успехов!Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Д.И. Азаров