Поздравление Дмитрия Азарова с Днем металлурга

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Металлургия заслуженно считается одной из ведущих отраслей российской промышленности, важнейшим драйвером экономического роста страны. Заметную роль эта отрасль играет и в региональной экономике.Гордостью наших земляков является АО «Арконик СМЗ». Коллектив этого предприятия, имеющий славные трудовые традиции и богатую историю, способствует укреплению экономического потенциала Самарской области, индустриальной мощи России в целом и занимает достойное место в отечественной металлургии.Самарские металлурги активно внедряют в производство инновационные технологии, расширяют номенклатуру выпускаемой продукции, повышают ее качество и конкурентоспособность. Их изделия используются предприятиями аэрокосмической, судостроительной, упаковочной, нефтегазодобывающей промышленности и транспортного машиностроения.Уважаемые работники и ветераны отрасли! Хочу поблагодарить вас за преданность делу, настойчивость в достижении поставленных целей, инициативу и ответственность. Мы и в дальнейшем будем оказывать вам всю необходимую помощь в развитии металлургического производства и подготовке квалифицированных кадров, поддерживать инициированные вами социальные проекты.От всей души желаю вам новых трудовых достижений, крепкого здоровья, отличного настроения, счастья и благополучия!Врио губернатора Самарской области Д.И.Азаров