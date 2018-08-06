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Новости /  Общество /  Социум  

Появляются первые результаты проверки законности строительства нового жилья на 5-й просеке

6 августа 2018 17:16
131
Сегодня УМВД Октябрьского района возбудило уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев на месте стройки.
Появляются первые результаты проверки законности строительства нового жилья на 5-й просеке, против которого выступают жители.

Сегодня УМВД Октябрьского района возбудило уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев на месте стройки.

Установлен ущерб более 1 млн.рублей, пишет в Твиттере Александр Хинштейн. 
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Комментарии



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